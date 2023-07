Atletismo: Tony Ruiz siempre está en carrera

El atleta local que brilló en distintos torneos atraviesa un momento clave en lo personal. "Estuve casi 8 años estrictamente en Nacionales, buscando ascender a un plano sudamericano. Hasta 2022 estuve con esa rutina de ir a los Grand Prix. Este año estoy terminando mi carrera de Licenciatura en Servicio Social. Las prácticas, las supervisiones y las residencias me demandan mucho tiempo así que decidí no competir en el nivel más alto. Fue por decisión propia, no porque no haya tenido las marcas", aclaró.