Orgullo cipoleño: Escudero y Ruiz ganaron la Corrida de la Confluencia

“Estoy muy contenta por haber cumplido el objetivo que me propuse de probar competir apenas bajamos de la preparación de la altura de Caviahue. Llegamos el viernes por la tarde y ayer ya corrimos”, afirmó.

Y agregó: “Muy buenas sensaciones en cuanto al aire, por ahí me afectó el clima que hacía mucho calor, pero súper bien y contenta por seguir estando entre las primeras corredoras fondistas de la zona y mantener el nivel”.

Por otra parte, en la rama masculina, Antonio Ruiz fue el mejor con un tiempo de 33’32”. Segundo llegó Víctor Lienlaf (36’54”) y tercero Ignacio Heffiner (37’17”).

“Estoy muy contento por volver a competir, fue la primera competencia del año. La Corrida de la Confluencia se convirtió en una de las más convocantes de la región y el nivel de atletas en este tiempo ha crecido un montón así que es importante poder ganar y consolidarme en la élite regional, puesto que puedo mantener hace unos 6 o 7 años”.

“Es difícil lograr regularidad en alta competencia y lo supe hacer de buena manera. Ahora ya con la cabeza puesta en La Corrida de Cipolletti, que es lo más lindo que me toca vivir como atleta de la ciudad, desde que tengo memoria de chico no me he perdido ni una edición, así que quiero estar a la altura nuevamente”, concluyó.