Argentina vs. Ecuador: Hora, formaciones y TV (sup)

Debuts de Argentina en las Eliminatorias (formato actual):



1998: 3-1 vs Bolivia

2002: 4-1 vs Chile

2006: 2-2 vs Chile

2010: 2-0 vs Chile

2014: 4-1 vs Chile

2018: 2-0 vs Ecuador

2022: 1-0 vs Ecuador

2026: vs Ecuador