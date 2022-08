Denunciaron a un maestro de Neuquén por acosar a una alumna

"Mañana se va a estar acercando el equipo para poder trabajar. Lo que se ha dispuesto es que se realicen las reuniones correspondientes con los papás, no solamente para informar la situación sino para saber si existen otras situaciones e incorporar a la causa", amplió Martínez.

El funcionario del CPE aclaró que las clases en la Escuela no fueron suspendidas. "No quiere decir que el CPE no va a intervenir, si hay mas denuncias también se trabajará", afirmó.

Respecto a los detalles sobre la situación de acoso referida en la denuncia, el integrante del CPE prefirió mantener la reserva para resguardar a la estudiante menor de edad.