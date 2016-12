Denunciaron a Lila Calderón por escrachar la casa de un abusador

La dirigente social debió acudir ala comisaría a notificarse sobre la denuncia por daños a la propiedad. El juez afirmó que aún no está procesada.

La reconocida dirigente social de Barrio Obrero, Lila Calderón, fue notificada ayer que había sido denunciada por formar parte de un grupo de personas que realizaron un escrache en la casa de un hombre condenado por abuso sexual contra una menor.

Según se conoció, la denuncia tramitada a través de la Unidad 45 del barrio Anai Mapu sería por daños en la propiedad privada del abusador, con domicilio en el barrio La Esperanza, cuando el viernes pasado en el marco del Día Internacional Contra la Violencia a las Mujeres se realizó un escrache identificando el lugar.

El Juez Márquez Gauna, a cargo del Juzgado Nº4, expresó a LMCipolletti que todavía no se formalizó ningún procesamiento y que el trámite que Calderón debió realizar en la comisaría es el protocolo normal ante cualquier denuncia.

“Calderón fue a la unidad policial a notificarse que fue denunciada y tomarle las huellas, pero el juzgado no tramitó nada aún. La presentación es contra Calderón por una grafitiada junto a otras mujeres en el domicilio de un condenado por abuso. Yo no di ninguna directiva ni a procesé, incluso ni siquiera me llegó el sumario”, expresó Márquez Gauna.