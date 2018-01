Florencia, la joven que tomó la iniciativa de ayudar al animal, contó a LM Cipolletti que la pareja que vivía en el lugar es joven y tienen un bebé.

"El viernes vimos que se subieron a un taxi con un montón de cosas, pensamos que se iban de paseo pero no volvieron. La perrita quedó encerrada y durante el fin de semana con mi familia le dimos alimentos por abajo del portón", aseguró la cipoleña.

La perrita abandonada tiene 8 meses y fue castrada por los mismos vecinos porque sus dueños no la cuidaban.

Además, contó que le dan de comer y agua para tomar dos veces al día y le dan el cariño que pueden pero que es complicado por el espacio. "No la podemos sacar y tenerla porque no tenemos donde dejarla, en parte preferimos que esté ahí por el momento porque no queremos que la atropellen".

Por otra parte, se comunicaron con el dueño por WhatsApp y le preguntaron, de manera irónica, si se había olvidado de su perra cuando se fue. La respuesta que obtuvieron fue que, por el momento, se están acomodando en un nuevo hogar y que ya volverán a buscarla.

"Llora mucho por las noches porque extraña a estas personas que la dejaron tirada como si fuera nada", sentenció la joven que la rescató.

"Está castrada, vacunada y desparasitada. Quien pueda transitarla va a recibir alimentos para ella", remarcó Florencia.

A su vez, la describió como una perrita "buenísima, asustadiza porque siempre estuvo sola y se crió con un bebé, llora mucho por las noches porque extraña a estas personas que la dejaron tirada como si fuera nada".

