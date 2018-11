"Iba manejando con todas las cosas de la mudanza en el auto cuando vi que adelante mío circulaba un camión regador. Cuando me acerqué empecé a sentir un olor horrible e insoportable y me di cuenta de que provenía del líquido que estaba largando. Decidí parar la marcha y mi marido, que venía atrás, también frenó. Ese fue el momento en el que noté que había algo extraño”, comentó la mujer quien, además, es Licenciada en Gestión Ambiental.

Al observarla de manera detallada, y como puede observarse en las fotografías tomadas en el momento, la sustancia era de color rojo oscuro y tenía una densidad anormal. “Hacía burbujas, eso no puede ser nada bueno, para nosotros –en una primera instancia- nos pareció sangre o algo similar, pero también puede tratarse de desechos de pintura”, concluyó, indignada.

Antecedentes

En agosto de 2017 vecinos del barrio CGT denunciaron la presencia de un camión arrojando líquidos malolientes en los caminos de ripio y acreditaron los hechos con videos y fotografías. A su vez, se mostraron molestos por el olor porque el aroma era similar al de los desechos cloacales y, en un principio, creyeron que se trataba de una actividad ilegal o sin autorización. No obstante, horas más tarde se conoció que se trataba de un vehículo municipal adaptado para realizar ese tipo de trabajos.

La respuesta del Municipio

Al respecto de las quejas, desde el Ejecutivo Municipal explicaron que se trata de un camión que trabajaba por un convenio existente hace varios años con las papeleras ubicadas a la vera de la Ruta Nacional 151 para entregar un líquido conocido como “agua negra”, un compuesto natural que expulsa la madera al cocinarla.

Durante ese período de tiempo, el jefe comunal, Aníbal Tortoriello, aseguró que el líquido inocuo no provocaba ninguna afectación a la salud de las personas y que tenía la facultad de consolidar las calles de tierra para que no se levante polvo y no sea necesario un regado permanente.

