Critican a Desarrollo Social de Nación por "parsimonia"

Han pasado casi tres semanas de las conversaciones y no ha habido mayores avances. A los avatares de la dilación, el referente les encuentra una explicación. "A mí modo de ver, Arroyo trató de enfriar nuestro planteo", enfatizó y dijo que "el desinterés" tendría que ver con una postura asumida por Desarrollo Social de no gastar más, porque no habría más fondos disponibles.

Si es como sostiene Carrascós, Doñate y Soria tendrán que tomar nota y buscar las vías para que el plan cobre impulso. "Hay quienes dicen, como Pichetto, que en la Argentina no hay hambre. Y a mí me da la impresión de que, si es por cómo actúan los funcionarios, no habría tanta urgencia. Porque el hambre es hoy y debe ser atendida de inmediato y nuestro planteo está pensado para poner las manzanas y las peras rápidamente al alcance de quienes necesitan comer".

"Observo mucha parsimonia", expresó y destacó que una definición en la alternativa de las frutas, además de aportar al combate por una mejor alimentación, sería una contribución para la fruticultura, que viene hace años soportando una crisis que se profundiza.

