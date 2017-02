Crece la tensión entre el Gobierno y el gremio Unter

Embed

El clima entre el gremio docente y el gobierno de Río Negro está cada vez más caldeado. Tal como lo había acordado la Unter en diciembre, comenzaron los bloqueos a las asambleas de cargos para el Nivel Medio. Justamente eso estaban realizando ayer en la Escuela 365 de San Antonio Oeste, cuando se produjo un confuso episodio en el que el vocal Omar Ribodino agarró del cuello al sindicalista cipoleño Pablo Krahulec, lo que acentuó aún más la disputa.

La situación quedó registrada en un video que se viralizó por las redes sociales, y desde el Gobierno, rápidos de reflejo, separaron al funcionario de su cargo inmediatamente.

Las imágenes muestran que el vocal gubernamental del Consejo Provincial de Educación, Ribodino, tomó por el cuello al secretario gremial de Unter Cipolletti, Krahulec, en medio de amenazas e intimidaciones.

300 docentes impidieron que se hiciera la asamblea. El gremio Unter rechaza el nuevo secundario que intenta implementar este año el Gobierno de la provincia, por lo que boicotean las asambleas de cargos en todas las ciudades.

La actitud del funcionario duró apenas unos segundos, pero fueron suficientes para que el gremio decidiera realizar la denuncia en la Comisaría Décima de San Antonio Oeste. En la exposición policial, Krahulec declaró que no alcanzó a escuchar las palabras que le pronunció casi al oído Ribodino, pero aseguró que el gesto en sí mismo representó una amenaza.

Desde Unter aseguraron que este hecho no es aislado y que se enmarca en una escalada de violencia por parte del gobierno provincial que “busca provocar a los docentes”. A su vez, manifestaron que ninguno de los 300 trabajadores de la educación que estaban en el lugar respondió de manera violenta contra ningún funcionario encargado de realizar la asamblea.

Por su parte, Krahulec solicitó que el gobierno “deponga la actitud de realizar las asambleas en contra del gremio” y consideró que la “actitud patoteril” de Ribodino representa un argumento sólido para exigir su renuncia”.

“Fue un error absoluto de mi parte que lamento profundamente. No tengo excusas: me equivoqué. Le pido disculpas públicas al sindicalista de la Unter”. Omar Ribodino Ex vocal gubernamental

La decisión

Ni bien trascendió el episodio, la ministra de Educación de la provincia, Mónica Silva, ordenó desplazar a Ribodino.

A través de un comunicado explicaron que la decisión “fue consecuencia del contacto físico que el funcionario provincial tuvo con un sindicalista de Unter, mientras el gremio docente impedía el inicio del proceso en la puerta de la escuela designada para tal función".

La ministra asegura que la seccional cipoleña es violenta

La ministra de Educación de Río Negro fue muy crítica con la conducción de la Unter, asegurando que “se dejaron avasallar por una de las fracciones internas del gremio, que es la de cipolletti”.

Silva concedió una entrevista a Radio Show, donde calificó a ese sector de “radicalizado” y “violento”. Y aseguró que la designación de cargos se va a realizar, “si es necesario, en la calle”.

“Me han informado que el nivel de violencia es muy grande, que las personas que representan a esta seccional tienen una conducta muy difícil de comprender, cuando estamos hablando de una medida que es muy beneficiosa para los docentes”, subrayó la ministra.

“Tienen un razonamiento muy radicalizado, y hay gente que está temerosa de la violencia que desatan”, agregó. Pese a los bloqueos, Silva dijo que no va “a permitir que los docentes se queden sin tomar cargos”.