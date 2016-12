Crece la oposición a las obras que se realizan en Ruta 22

El Municipio de Cipolletti asumió el compromiso de arbitrar en forma inmediata gestiones para que los barrios perjudicados por las obras de ampliación de la Ruta 22 no queden aislados. Las autoridades respondieron así a los reclamos efectuados por los vecinos que se verán afectados, quienes presentaron un petitorio avalado por más de 700 firmas.

El mismo documento le fue entregado al intendente de Fernández Oro, Mariano Lavin, quien también ha hecho llegar su acompañamiento a los pobladores.

En cuestión de pocos días, los impulsores del petitorio recabaron firmas de habitantes de los barrios cipoleños de Tres Luces, Puente 83 Sur, Calle Ciega, Martín Fierro y María Elvira, y del orense La Unión para respaldar sus demandas.

Ayer, Valeria Fernández y otras vecinas dialogaron con el secretario de Gobierno, Diego Vázquez, para hacerle llegar el texto y las firmas conseguidas.

El funcionario manifestó que “es importante garantizar, de alguna manera, algún paso que conecte Puente 83 con Tres Luces. De no ser un paso, la otra alternativa es considerar algún lugar de retome en la ruta”.

Hasta ahora, pese a la poca información de Vialidad Nacional disponible, se sabe que el proyecto vial no contempla puentes ni accesos en el sector de los barrios rurales del sureste, lo que afectará el traslado de los chicos a la escuela y al centro de salud, y la circulación del transporte público, de la ambulancia y del camión de los bomberos, entre las principales preocupaciones existentes.

Fernández, por su parte, valoró la respuesta del Ejecutivo municipal y dijo que ahora se espera que Vialidad Nacional se haga cargo de la situación, dé a conocer los planos oficiales de los trabajos que prevé para Cipolletti y Fernández Oro y contemple los planteos tendientes a asegurar la conexión de los barrios con el resto de la ciudad. Mientras se aguardan las definiciones, los pobladores se mantendrán atentos y expectantes.

2 ciudades se disputan la audiencia por la Ruta 22.

Tanto General Roca como Cipolletti le han planteado a Vialidad Nacional ser la sede de la reunión que se hará después del domingo 20 por las obras viales.

Se paralizó el nuevo viaducto

Los vecinos de los barrios perjudicados por las actuales obras de la Ruta 22 se sorprendieron por el estado de abandono en que están desde el fin de semana las obras del nuevo viaducto que se está ejecutando en la arteria a la altura de Puente 83. Prácticamente no quedó nada ni nadie, pese a que los trabajos todavía no han sido terminados. No hay maquinarias ni tampoco personal para custodiar el sector. El tema le fue planteado ayer al secretario de Gobierno, Diego Vázquez, quien se dispuso a averiguar sobre el destino del emprendimiento. Tras el gran aguacero de días atrás surgieron evidencias de que la construcción mostraría algunos desperfectos, ya que en el lugar se produjo un embalse peligroso de las aguas del canal del sector. Resultó que su estructura retiene demasiados desechos de todo tipo.