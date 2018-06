Contundente paro de las CTA y el gremio camionero

No hubo clases y la atención fue casi nula en la administración pública.

El paro nacional impulsado por el gremio de Camioneros, al que se sumaron las dos CTA, fue contundente en Río Negro en general y en Cipolletti en particular. No hubo clases, la atención en la administración pública fue casi nula, los hospitales sólo atendieron emergencias, mientras que no se transportaron mercaderías de ningún tipo, con cientos de camiones apostados en las banquinas de las rutas de la región.