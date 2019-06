Conocé todos los secretos de nuevo servicio puerta a puerta para compras online al exterior

Quienes realizaron compras al exterior en los últimos años saben lo que las mismas solían significar; numerosos papeleos, declaraciones juradas, dolores de cabeza, largas colas y, en consecuencia, varias horas de espera en la sucursal. Ahora, afortunadamente, no es necesario lidiar con esto porque tanto el Ministerio de Producción y Trabajo como AFIP-Aduana y el Correo Argentino centralizaron todas las operaciones desde un único Portal de Envíos Internacionales, que se puede usar desde cualquier dispositivo móvil.

Las compras en el exterior alcanzan un volumen de 10 mil productos por día. Con el nuevo sistema buscan incrementar las cifras y facilitar el proceso de compra para los usuarios.

Esta página web permite a los compradores gestionar y seguir en tiempo real sus envíos desde el inicio de la compra online hasta el momento de recibirlo en su casa. Además, la medida -implementada a través de la Resolución General 4447/2019- permite una nueva franquicia ampliada.

De esta manera, cada persona podrá ingresar al país, sin pagar impuestos, 12 envíos al año de 50 dólares cada uno, siendo estos no acumulables. Hasta el año pasado, el monto máximo era de 25 dólares y sólo contemplaba un envío al año. En el caso de exceder la franquicia, se podrá ingresar sin problemas y abonando el 50% de impuestos, artículos que no superen los 3 mil dólares con un límite de 20 kilos. Antes sólo se permitían compras de 199 dólares cómo máximo y 2 kilos respectivamente.

Los bienes que entren al país no podrán tener, bajo ninguna circunstancia, fines comerciales ni se podrán comprar tres o más artículos de la misma especie. Infringir esta normativa significa la retención del pedido en Aduana por tiempo indeterminado, por lo que deberán ser sólo de uso personal.

Paso a paso, la gestión a través del portal de Correo Argentino

Registro: Una vez realizada la compra online en el exterior es necesario registrarse en el Portal de Envíos Internacionales de Correo Argentino (https://epago.correoargentino.com.ar). En esta instancia, es recomendable tener el DNI (formato tarjeta únicamente) a mano, ya que para crear una cuenta serán necesarios datos específicos, tales como el número de trámite del documento, el cual se podrá encontrar en el parte delantera o trasera, dependiendo del año de emisión del mismo. También hay que contar con número de CUIL o CDI, número de CUIT para personas jurídicas o empresas y, en el caso de los extranjeros que no tengan DNI, número de pasaporte.

Aviso de compra: Probablemente el paso más importante de todos y el que permitirá agilizar el proceso de envío y entrega. Una vez que cuentes con el código de seguimiento de tu envío podés cargarlo en el portal en la opción “Generar aviso de compra”, pero con cuidado, porque cualquier número es válido y se cometiste un error, la página no te va alertar del mismo y lo más probable es que nunca recibas tal aviso. Luego habrá que ingresa nombre y apellido del destinatario del paquete y, finalmente, dar click en “aceptar”.

¿Qué tenés que tener en cuenta? El aviso de compra hay que hacerlo, sí o sí, antes de que el envío llegue a Argentina, sino perderá su propósito. ¿Por qué? Porque el aviso de compra reemplaza de manera digital al telegrama que informa sobre la llegada del paquete al país, el cual tarda de dos a tres semanas en llegar a tu domicilio y provoca un retraso en la gestión. Por eso, si querés evitar casi un mes de incertidumbre, hacélo con tiempo porque una vez que tu envío llegue, vas a recibir un mail de manera automática en la que se indicarán los pasos a seguir, sin esperas innecesarias.

Así, cada vez que ingreses a tu cuenta vas a ver en un listado todas tus compras seguidas por su estado actual y si ya se encuentra en distribución a tu domicilio.

Declaración de contenido: Una vez que recibas el aviso de compra o, en su defecto, el telegrama, será el momento de declarar el contenido del paquete. En este paso es importante aclarar que el comprador ya no tendrá que pasar por la burocracia de la AFIP, ni deberá contar con la clave fiscal Nivel 3 o generar el famoso VEP, en el caso de tener que pagar impuestos.

Ahora, por suerte, la declaración se podrá realizar desde tu cuenta en el portal web de Correo Argentino y, para hacerla lo más rápido posible, habrá que contar con la factura y los precios de cada uno de los productos que hayas adquirido. Existe una posibilidad de que al principio no comprendas qué es lo que debes hacer, pero no desesperes.

En tu cuenta de Correo Argentino podrás saber si tu envío está listo para ser declarado porque tendrá, a un costado, un círculo color azul en el que se indicará que está “listo para DDJJ y pago”.

En la declaración hay que agregar producto por producto de manera individual. El primer artículo que se agregue también solicitará el valor del envío (si fue gratis hay que colocar 0) para luego dar click en la parte superior sobre la solapa “agregar ítem”. De esta manera, será posible registrar cada uno con su valor unitario correspondiente, rubro, descripción, cantidad, envío y total.

En esta instancia no es recomendable cometer errores porque la autoridad a cargo de la inspección podría retener el paquete si es que encuentra inconsistencias entre tu declaración y lo que hay en el interior. Una vez terminada esta gestión, el portal calculará de manera instantánea los impuestos aduaneros –si es que superaste la franquicia de 50 dólares- y generará una orden de pago por la Tasa del Correo Argentino, que es de $140. No importa si no se superó la franquicia, este monto deberá abonarse en todos los casos y de manera obligatoria para que lo liberen.

Embed

Pago de derecho de importación y tasas: El importe, de acuerdo a la declaración, podrá pagarse a través de caja de ahorro o cuenta corriente bancaria (homebanking), o tarjeta de crédito VISA o Mastercard. Una vez que se haya efectuado el pago, se enviará un mail a tu correo. No más AFIP, no más VEP.

Seguimiento online: A partir de esta instancia, el usuario deberá seguir por su cuenta el estado de su envío. Una vez que la declaración y el pago hayan sido aprobados, aparecerá en la cuenta al lado del envío “En distribución”, que indica que el paquete ya salió a destino.

Entrega del envío: Una vez que el correo entregue en tu domicilio tu compra ya no hay nada más que hacer. A diferencia de la antigua modalidad, no hará falta confirmar la recepción del pedido en la AFIP.

¿Qué pasa si Aduana retiene un pedido?

No importa si cumpliste con la franquicia o te excediste, Aduana puede reclasificar tu pedido de “puerta a puerta” a “retiro presencial”. Esto sucede cuando el organismo toma la decisión de hacer una inspección a fondo del paquete, su contenido y declaración, y requiere de la presencia del comprador para abrirlo. Sin embargo, ahora existe la posibilidad de autorizar a un familiar o hasta el mismo Correo Argentino para que haga este trámite, sin necesidad de acercarse a la sucursal. Una vez finalizado este proceso, vuelve a reclasificarse para ser enviado a domicilio.

Si tu compra no contiene objetos de valor, es recomendable autorizar al correo a inspeccionar el paquete, pero si te sentís inseguro o desconfiado, es mejor que tomes un par de horas de tu día y lo hagas de manera presencial para asegurarte de que todo está en orden.

Servicio puerta a puerta con Courier o empresa privada

Cuando una página nos da la opción de realizar el envío de la compra a través de un Courier o empresa privada (DHL, UPS, Fedex) hay muchos factores a considerar. El más importante es la relación entre costo y tiempo. Estos envíos no tardan en llegar a tu hogar, pero tienen un valor que, en general, es muy elevado. Es que la empresa no sólo te cobra para que el envío sea rápido, sino que también se encarga de los trámites y costos de Aduana, por lo que el comprador no deberá hacer nada más que recibirlo.

La pregunta para muchos es: ¿Lo vale? Todo depende del apuro o del bolillo de cada uno. En la mayoría de los casos el costo del envío iguala o es aún mayor al de la misma compra, pero nos garantiza que llegará al domicilio en un período de 7 a 10 días. Mientras que cuando se hacen a través del correo oficial el envío puede llegar a tardar hasta 60 días.

Para las compras con Courier, el envío no puede superar los 3 mil dólares ni los 50 kilos o estar conformado por más de 3 unidades de la misma especie. No requerirá de la declaración simplificada, ya que lo hará la misma empresa, sólo podrá utilizarse cinco veces por año calendario por persona y no debe tener finalidad comercial. En estos casos, el Courier actúa en representación del destinatario del paquete.

Tips sobre el servicio de Courier para evitar contratiempos

No todo lo que brilla es oro. Si la página en la que estas realizando la compra te da la opción de enviar tu pedido a través de DHL, por ejemplo, y el precio parece no ser tan elevado, no des click sin pensarlo. Que el paquete sea enviado por DHL no quiere decir que será entregado a tu domicilio por la misma empresa ni se hará cargo de los trámites y costos aduaneros.

Lo que muchos no saben sobre la empresa, que es la más utilizada en la región para este tipo de transacciones, es que tiene diferentes tipos de servicios y no todos funcionan de la misma manera. Si querés asegurarte de que tu compra va a llegar a tu casa en un abrir y cerrar de ojos sin tener que hacer nada, la opción tiene que decir sí o sí “DHL Express”.

Si por lo contrario ves la opción “DHL” o “DHL Standard parcel” significa que tu pedido se va a enviar a través de la empresa a Argentina en tan solo un par de días, pero una vez en el país será gestionado por Correo Argentino, deberá pasar por Aduana y el comprador tendrá que hacerse cargo de todos los costos y gestiones.

Por eso, si gastaste más de 50 dólares pensando que lo estabas haciendo a través de un Courier y no tenías franquicia y, como si fuera poco, pagaste un envío de al menos 30 dólares, también vas a tener que pagar el 50% de impuestos por exceder la franquicia y hacer todos los trámites a través del portal del correo oficial.

Esto es porque en el año 2016, Deutsche Post (DHL) se asoció con Correo Argentino con el objetivo de potenciarse mutuamente y, además, de ofrecer una experiencia en logística e infraestructura.

Embed

LEÉ MÁS

Compras puerta a puerta: quejas por trabas en el Correo

Conocé a fondo el nuevo servicio "puerta a puerta" de Aerolíneas