Concejo Deliberante: proyectan promotores barriales

Todos ellos conformarían un espacio en el que el Municipio ocuparía el rol central y de articulación y coordinación de los planteos e iniciativas que surjan de la sociedad. Del consenso entre todas los sectores participantes y protagonistas del proyecto, surgiría el promotor, que sería el nexo con las autoridades de la comuna y el encargado de llevar la voz de las instituciones de la comunidad.

Pierucci explicó que la figura del promotor debería darse en cada barrio y asentamiento de Cipolletti y su función supliría, en la actual instancia, a las de las Juntas Vecinales, que no existen hace muchos años en la ciudad, pese a que la mayor parte del arco político local se ha pronunciado alguna vez por su recuperación.

Los grupos de trabajo barriales no están normalizados, por lo que son muy pocos los que funcionan y no tienen reconocimiento oficial, más allá de que algunos barrios lograron vinculo fluido con el Ejecutivo local.Y no contemplaron la representación por instituciones, sino de los vecinos por la distribución geográfica.

El opositor consideró que el actual Ejecutivo cipoleño debe abrir el juego a la participación de los diversos sectores representativos de la vida vecinal, muy activa en las distintas barriadas cipoleñas y que no suelen encontrar un espacio adecuado para su expresión.

Además, manifestó que la apertura al protagonismo social e institucional sería beneficiosa para la propia actual gestión del intendente Claudio Di Tella, la que "lo peor que puede hacer es cerrarse sobre sí misma, lo que podría acarrearle a la larga o a la corta diversos inconvenientes".

Recordó que los ex intendentes Abel Baratti y Aníbal Tortoriello cayeron en ese error en partes de sus mandatos y la comunidad los castigó al no otorgarles la posibilidad de un segundo mandato. En cambio, los ex jefes comunales Julio Arriaga y Alberto Weretilneck, en su opinión, más el primero que el segundo, fueron proclives apoyarse más en las entidades y organizaciones de la población para sus políticas.

