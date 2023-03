Con palas y alpargatas, vecinos de Caviahue frenaron un feroz incendio

VECINOS BRIGADISTAS EN CAVIAHUE (1).jpg

Adrián Torres fue uno de los valientes “bomberos por una noche” que atravesaron la montaña y dieron el primer paso para frenar las llamas. “La verdad es que fuimos con lo puesto y llevamos lo que encontramos en los puestos. Palas precarias, algunas con los mangos muy cortos. Llevamos baldes para acarrear tierra y arena. La indumentaria que llevamos fue ropa común de abrigo y zapatos. El compañero Germán Rayguan andaba de alpargatas. Así nomás y volvió casi a pata luego de todas las horas de trabajo y soportar la tierra caliente. No teníamos anteojos, antiparras ni barbijos. Lo único que teníamos claro era que teníamos que apagar el fuego”, dijo Torres con sorprendente naturalidad en contacto con LMNeuquén luego de regresar de la alta montaña y con la satisfacción del deber ancestral cumplido.

La difícil tarea de atacar el fuego

Adrián Torres vive en Caviahue, pero es integrante de la comunidad mapuche Millaín Currical de Cajón Chico. Aún con la adrenalina a flor de piel por la odisea cumplida con sus 12 compañeros, relató paso a paso cómo llegó el incendio a tierras argentinas.

“Las Lecheras es un paraje que es territorio de la comunidad Millaín Currical que colinda con la comunidad mapuche Huayquillán en la cual se produjo el incendio en Chile y como estamos en la frontera, cruzó para la Argentina, llegó al paraje que tiene como vegetación lengas, araucarias, ñires, quilas, coirón y la sequía reinante fue lo que hizo que cruce tan rápido para este lado”. Agregó que “la noche del lunes fui a la zona con mi amigo Julio Morales. Cuando llegamos ya había personal de la municipalidad de Caviahue, Loncopué y de El Huecú evacuando a las familias con sus cosas. Luego nos dirigimos al puesto del agente sanitario Carlos Millaín que es como un punto de encuentro que hay en toda esa zona. Ya era medianoche”.

VECINOS BRIGADISTAS EN CAVIAHUE (6).jpg

Torres contó que en esos momentos el viento era muy intenso y que cerca de la 1 de la madrugada los vecinos de Las Lecheras se reunieron en ese puesto y decidieron juntar todos los piños de animales en un solo corral. Las familias se refugiaron en el mismo lugar. “A la 1 de la mañana viendo que el fuego seguía avanzando pensamos que no valía la pena estar mirando y no hacer nada. Éramos todos mayores y jóvenes así que decidimos ir a ver que podíamos hacer”, relató.

Siguió diciendo que “Yo tomé la parte de organización del grupo, éramos 13, los enumeré uno por uno, les conté que tenía algo de experiencia en el manejo de grupos e iniciamos el viaje. Llegamos a un determinado lugar en 2 camionetas y empezamos a caminar. En el grupo había un baqueano así que encontró el camino y seguimos”. Agregó que en todo momento les advirtió que debían andar y manejarse todos juntos, que nadie se separara. Y ahí dijimos “lo vamos a intentar, si vemos que se complica, nos volvemos. Si vemos que podemos aplacar el fuego, no le aflojemos”.

Torres contó que más tarde llegaron al primer foco del incendio que era un “colgado” de ñires secos que ardía en su plenitud. “Llegamos justo, lo aplacamos con tierra, llevamos pala, picador y balde, a pura tierra lo apagamos. Terminamos de controlar eso y avanzamos donde estaba el foco de incendio más grande y ahí sentimos bastante adrenalina porque el viento estaba muy fuerte, las llamas volaban, las brasas, las cenizas, la visión era muy reducida por momentos y el humo era muy fuerte y no nos dejaba respirar bien”.

VECINOS BRIGADISTAS EN CAVIAHUE (16).jpg

El alivio de cortar el fuego

Esta vez el fuego no pudo contra la férrea voluntad de estos heroicos vecinos que no cejaron en ningún momento en su objetivo de detener las llamas. Al respecto Torres explicó que en determinado momento de la desigual lucha debieron buscar una salida del frente del fuego para “tomar aire limpio” y recuperar fuerzas. “Junto a mis compañeros buscamos una salida para encontrar un lugar donde no pegara el viento porque lo teníamos en contra entonces el humo lo teníamos de frente”.

Finalmente pudieron encontrar el lugar del otro lado. No había fuego ni humo, sólo mucho viento pero sin cenizas. “Nos recuperamos y volvimos a atacar el fuego, lo atacamos hasta que logramos aplacarlo completamente, lo apagamos. Eran las 5 de la mañana y ya el fuego estaba controlado. Hubo veces que se volvió a prender pero lo apagábamos y así estuvimos hasta las 7 de la mañana”. Es así que con las primeras luces del día martes el grupo tomó la decisión de bajar y retornar al puesto de Carlos Millaín. “Cuando decidimos bajar todavía había lugares que estaban calientes y con el viento fuerte se podrían volver a prender y regresamos con ese temor. Al llegar al punto de encuentro nos esperaron con café y tortas fritas, ya que habíamos estado en la alta montaña por más de seis horas sin comer. Fue una tremenda lucha”, contó Torres.

VECINOS BRIGADISTAS EN CAVIAHUE ADRIAN TORRES.jpg “Esa noche éramos 13 y logramos dar el primer paso que era frenar el fuego y no dejarlo pasar hasta el bosque de araucarias. Simplemente pensamos que si se quemaba no lo íbamos a ver nunca más y por suerte logramos contener el fuego y ojalá se apague del todo para ya cantar victoria”, dijo Adrián Torres, uno de los heróicos vecinos de Caviahue.

En ese lugar lo puso en conocimiento al lonko Juan Amador Millaín, de la comunidad Millaín Currical, de cómo estaba la situación del incendio en las alturas y que habían logrado controlarlo. Luego llegó personal de manejo del fuego de Loncopué y más brigadistas que subieron a hacer lo que se conoce como la “guardia de cenizas” y evitar así un rebrote del incendio. Torres indicó que la lluvia caída fue un aliciente más para aplacar el incendio que hasta ayer continuaba en tierras chilenas pero que tenía pocas chances de volver a nuestro país porque en el lugar del foco principal se atraviesa un extenso natural que actúa como un “cortafuegos”.

Por último Adrián Torres, nombró y destacó a cada uno de sus heroicos compañeros: “Julio Morales Adolfo Dinamarca, Tino y Héctor Rayguan, José y Rubén Cifuentes, Mario Vargas, Germán, Patricio, Daniel y Damián Rayguan, estos últimos de Cajón de los Barros. Somos cinco de la comunidad Millaín Currical y los restantes de la comunidad Huayquillán trabajamos en conjunto todos”, finalizó. En un rincón como testimonio de esa lucha descansaban las botas y las alpargatas que usaron los brigadistas en tremenda hazaña.