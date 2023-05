Comerciantes se suman al reclamo por los salarios de la Policía

En la reunión, la dirigencia empresaria, encabezada por José Luis Bunter, transmitió la gran inquietud existente por los casos de inseguridad que se están dando, a la vez que planteó la necesidad de redoblar esfuerzos para que los hechos delictivos no se repitan.

Entre otras cosas, llama la atención de los comerciantes y empresarios que malvivientes que ya son bien conocidos se paseen a sus anchas por las calles e ingresen a los locales mercantiles como si nada, por lo que se tendrán que aceitar los mecanismos para que los sujetos identificados no puedan disponer ni de las más mínimas de condiciones que faciliten su labor criminal.

En forma paralela, se acordó en capacitar al empresariado para que sepan la mejor forma de actuar ante el accionar delictivo, en particular, para no afectar las pruebas y para no cometer errores que después puedan ser aprovechados por los malvivientes en su defensa y evitar quedar presos. Al respecto, se confeccionará un instructivo con los pasos a seguir en ocasión de robos y asaltos.

Un punto que también llamó la atención es la situación de la Policía. Y es que los comerciantes saben que con sueldos bajos, que estiman ser tres veces inferiores a los de Neuquén y menores también a los de la seguridad privada, los uniformados están muy presionados en su vida cotidiana. Al parecer, el sueldo inicial de un agente en la vecina provincia rondaría los 350.000 pesos y en Río Negro, los 120.000.

El inconveniente estaría llevando a una merma en la cantidad de efectivos disponibles, puesto que entre quienes se jubilan y quienes dejan la fuerza para desempeñarse, por ejemplo, en la seguridad privada, se afectarían las mejoras que se han logrado por recientes incorporaciones de personal.

El titular de la CIC, José Luis Bunter, indicó que en el sector empresario conocen también de otras limitaciones a las que tienen que hacer frente los policías. Indicó, por ejemplo, que, en caso de que un delincuente detenido denuncie a un uniformado por alguna presunta brusquedad en su aprehensión, el efectivo deberá costearse con sus bajos salarios el pago de un abogado que lo defienda. En otras palabras, el Estado no les proveería un letrado para representarlos.

Pese a las dificultades motivadas por la inseguridad, el dirigente destacó la predisposición y el trabajo que realizan la Justicia, las fiscalías y la Policía en Cipolletti y puso de relieve su predisposición de profundizar la labor en conjunto con los empresarios para superar los retos que presenta la realidad. Como el de los cada vez más activos motochorros, en cuya detección y captura debería intervenir, junto con la Policía, el área de Tránsito municipal y ayudar también, en lo que le compete, el Consejo de Seguridad.