Comedores comunitarios: denuncias y fuerte respuesta municipal

Seguidamente pidió “ser escuchados” en medio de la grave situación que atraviesan muchas familias cipoleñas como consecuencia de la crisis socioeconómica: “Sabemos que la situación social se está agudizando, nos preocupa eso y la situación de calle de tantas familias que hoy no pueden pagar el alquiler. Son dos temas que hoy están al rojo".

Cabe recordar que en noviembre pasado las organizaciones marcharon a la secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria a entregar los petitorios de las diferentes agrupaciones que tienen comedores. Existen alrededor de 77 comedores en la ciudad, que asisten a los más vulnerables y le brindan la cuota alimenticia diaria.

La explicación oficial

Pereyra fue quien recogió el guante y respondió en forma contundente. Admitió la quita de algunos alimentos que consideran "prescindibles" pero destacó el permanente apoyo y elevado presupuesto que destinan. "Hemos tomado la decisión este año de no comprar algunos alimentos que son tal vez necesarios, pero no imprescindibles, a fin de optimizar nuestro presupuesto y cumpliendo con la entrega mensual a estos comedores, entendiendo que hoy están atendiendo una gran demanda. Por otra parte hay que señalar que destinamos un presupuesto mensual de casi 18 millones de pesos entre alimentos perecederos y comunes para estas organizaciones, entre ellas sociales, deportivas, religiosas, vecinales... No es poca la ayuda", aseguró en en inicio de su réplica.

"Siempre que mantenemos reuniones con las organizaciones dejamos en claro q aportamos una parte, para acompañar la tarea solidaria que han encarado. Desde el inicio de nuestra gestión no hemos dejado de asistirlos. Es importante señalar que el Estado Municipal es el único que los acompaña con esta periodicidad. Complementamos nuestro aporte con supervisión y asesoramiento de profesionales nutricionistas y por otra parte entrega de vales de gas para que los canjeen o retiren directamente", profundizó la funcionaria.

Aclaró, además, que "en época de pandemia creímos necesario la entrega de elementos de higiene y desinfección, pero solo en pandemia. Actualmente deben resolver ellos como abastecerse".