Un jubilado quedó como deudor por error y denunció a una mutual en Cipolletti

Un jubilado cipoleño denunció que una mutual no registró pagos de un préstamo y lo incluyó como deudor en el BCRA, afectando su acceso al crédito. ¿Qué resolvió la Justicia?

Un jubilado de Cipolletti logró revertir una situación que lo mantenía al margen del sistema financiero luego de que una mutual no registrara correctamente los pagos de un préstamo personal .

El caso se inició formalmente a partir de una acción de hábeas data , un recurso constitucional que permite a cualquier persona conocer, actualizar, rectificar o suprimir información personal almacenada en bases de datos, tanto públicas como privadas. La presentación fue realizada por un defensor de pobres y ausentes , en representación del jubilado, quien denunció irregularidades en el registro de su situación financiera.

Según el relato del hombre, en 2017 había solicitado un préstamo personal en una sucursal de Neuquén bajo la modalidad conocida como “a sola firma”. Sin embargo, aseguró que nunca recibió documentación detallando las condiciones del contrato ni constancias formales del crédito otorgado. A pesar de ello, sostuvo que cumplió con el pago total de la deuda.

banco-central-1567960 El Banco Central de la República Argentina (BCRA) incluyó al jubilado dentro de la categoría 5, la más grave dentro del sistema. (Foto: archivo)

Deuda inexistente y consecuencias reales

El conflicto se desató años después, cuando advirtió que figuraba en la Central de Deudores del sistema financiero del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la categoría 5, la más grave dentro del sistema, que califica a los usuarios como “irrecuperables”. La supuesta deuda ascendía a $37 mil.

Esa clasificación le generaba serias consecuencias. El jubilado explicó que, debido a su condición y a sus ingresos mínimos, necesitaba acceder a créditos o financiamiento para afrontar gastos básicos. Sin embargo, su inclusión en el registro le impedía obtener cualquier tipo de préstamo, afectando directamente su economía y su derecho a una vida digna.

Antes de acudir a la vía judicial, el hombre intentó resolver la situación por otros canales. Realizó reclamos ante organismos de Defensa del Consumidor y buscó comunicarse con la mutual involucrada. Sin embargo, no obtuvo respuestas. Según indicó, la entidad no atendía los teléfonos y las sucursales que operaban en la zona habían cerrado, lo que dificultó aún más cualquier instancia de reclamo directo.

Desde la Defensa Pública señalaron que la mutual no logró justificar los motivos por los cuales el jubilado había sido incluido en la Central de Deudores como deudor irrecuperable. En ese contexto, se solicitó la inmediata actualización y rectificación de los datos considerados inexactos.

ECP FUERO FAMILIA (2) La Justicia ordenó que se actualice de manera inmediata la situación crediticia ante el BCRA. Estefania Petrella

El fallo de la Justicia

El juez civil interviniente hizo lugar a la demanda y ordenó a la entidad que, en un plazo de quince días, rectifique la información reportada al sistema del BCRA. Además, dispuso que la mutual acredite el cumplimiento de la medida mediante la presentación de documentación respaldatoria.

La resolución marcó un punto de inflexión para el jubilado, quien finalmente pudo normalizar su situación financiera. El caso también pone en evidencia la importancia de los mecanismos legales disponibles para proteger los datos personales y la necesidad de controles sobre las entidades que informan al sistema crediticio.

Cómo acceder a la Defensa Pública en Cipolletti

Ante situaciones similares, desde el ámbito judicial recordaron que cualquier persona puede acudir al Centro de Acceso a la Defensa Pública (Cadep) para recibir asesoramiento y representación gratuita. En Cipolletti, la sede funciona en el primer piso del edificio ubicado en la intersección de Roca y Sarmiento.

La atención presencial se brinda de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30. Además, quienes necesiten orientación pueden comunicarse vía WhatsApp al 2996 31-1684.

El caso expone no solo las dificultades que enfrentan muchos usuarios ante errores en los registros financieros, sino también el rol clave de la Defensa Pública como herramienta de acceso a la justicia, especialmente para sectores vulnerables que ven comprometidos sus derechos básicos por fallas en el sistema.