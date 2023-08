Tras ser operada por las heridas del derrumbe, Abigail volvió a Chos Malal

El clima de alegría por la pronta recuperación de Abigail se vio opacado por algunas complicaciones que tuvo la familia al momento de avanzar con la intervención médica. "No sólo tuvimos dificultades para conseguir los insumos. A horas de ser operada en la clínica le dijeron que estaba bien para dejar la habitación pero no podían trasladarla porque no había orden de derivación", se lamentó la madrina de la niña accidentada en una entrevista televisiva.