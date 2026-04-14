Tragedia en la Ruta 151: imputaron al conductor por la muerte de un joven en un canal de riego

El accidente se produjo a fines del año pasado a metros de la Ruta Nacional 151, a la altura de Ferri. Acusan al conductor del vehículo.

El acusado Matías Del Águila Espinosa junto al defensor Oficial Marcelo Caraballo, en la audiencia en la que le formularon los cargos al acusado.

El conductor de un Renault Crío que cayó al canal de riego que corre paralelo a la Ruta Nacional 151 , donde falleció un muchacho de 27 años de edad que iba en el asiento trasero del vehículo, fue imputado por el delito de “ homicidio culposo ”.

La tragedia vial se produjo alrededor de las 3 de la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025 , y este martes le formularon los cargos en una audiencia dirigida por la jueza de Garantías Sonia Martín.

El fiscal Diego Vázquez acusó a Matías Yoel Del Águila Espinosa , de 22 años y domiciliado en Neuquén, por “conducción imprudente y antirreglamentaria”.

Despiste fatal Ruta 151 C El Renault Clío quedó semisumergido en el canal de riego paralelo a la Ruta 151. Un joven falleció en el incidente. Gentileza

Relató que el joven manejaba el vehículo por la calle Las Margaritas, en proximidades del barrio Ferri y en sentido este-oeste, cuando al llegar a la Ruta 151 perdió el control del volante, lo que provocó que el rodado se desviara y cayera al canal (que estaba cargado de agua), donde quedó volcado con las cuatro ruedas hacia arriba.

Quedó atrapado en el auto

Como consecuencia del siniestro, Del Águila Espinosa pudo escapar del habitáculo junto a Lucas Martínez, quien iba como acompañante.

Mientras Nahuel Reissing, de 27 años y con domicilio en Cipolletti, ocupaba el asiento de atrás del rodado y falleció al no poder salir. Su cuerpo fue retirado minutos después por los sobrevivientes, quienes eran compañeros de trabajo.

El defensor oficial, Marcelo Caraballo, del acusado no cuestionó los hechos ni la calificación legal. Luego de escuchar a las partes, la jueza Martín dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses, lapso en el cual se deberá definir la elevación a juicio de la causa penal. Según trascendió, las partes podrían avanzar en un acuerdo para alcanzar una solución alternativa.

Volvían de una fiesta del trabajo

La primera hipótesis que se conoció tras la tragedia indicaba que los tres jóvenes trabajaban en una empresa de la localidad neuquina de Centenario que distribuye una conocida gaseosa, y que regresaban de una fiesta de cierre de año que se habían realizado en un salón situado en la zona rural.

El testimonio del acompañante lo corroboró, de acuerdo a lo que se indicó en la audiencia de la víspera.

En aquel momento también se mencionó que el conductor había sido sometido al análisis de alcoholemia, y que el resultado había dado positivo. Pero no se hizo referencia en esta oportunidad.

Despiste fatal Ruta 151 D

El accidente generó una gran conmoción en el sector y generó la movilización de un operativo de rescate que incluyó el ordenamiento del tránsito, que en la Ruta 151 suele ser intenso a toda hora del día.

En el lugar trabajaron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial, personal del SIARME, agentes del Destacamento 128 de Ferri y peritos del Gabinete de Criminalística, quienes realizaron los trabajos periciales que se agregaron a la causa.

Tras cumplimentar las distintas diligencias de rigor y el traslado del cuerpo, una máquina retroexcavadora se ocupó del operativo de retirar el vehículo del agua.