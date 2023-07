Taxista denuncia "detención ilegal y golpiza" en Subcomisaría

Asegura ser víctima de abuso de autoridad. Había acompañado a su hija a formular una denuncia. "Agradezco a Dios que estaba ella, si no quizás no salía vivo".

En la continuidad del relato aseguró que “me volví y los insulté de arriba abajo, imagínense, me puse loco como cualquiera cuando le tocan a una hija o hijo. Me dijeron que iba a quedar detenido”.

Tensión y agresiones

Allí comenzó lo que define como una “pesadilla”, cargada de “abuso de autoridad y violencia policial”.

“Puse las manos atrás y no ofrecí resistencia. Me metieron a los calabozos, pero antes me tiraron al piso y me cag… a patadas, a piñas. Estuve tres horas demorado sin orden alguna de la jueza, me lo confesó ella misma. Como si fuera poco, me sacaron la ropa, quede con una remerita con mucho frío”, agregó exhibiendo pruebas de la presunta paliza.

image.png

“Me privaron de todos mis derechos. La jueza del Juzgado de Familia que interviene dio la orden de que no me detengan, fue una detención ilegal y ya llamé a un abogado. Estuve en el Hospital, un médico certificó los golpes”, avisó dando a entender que el tema no terminará aquí.

image.png

En el final, reflexionó amargado: “Hubo total abuso total de poder, es la primera vez que estoy en un calabozo sin comerla ni beberla y agradezco haber salido vivo”.

LM Cipolletti consultó sobre la denuncia a la unidad policial apuntada, pero no hubo respuesta.