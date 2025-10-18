Seguirá preso el cipoleño condenado por intento de femicidio

El hombre recibió una condena de 11 años de prisión el 28 de julio pasado. Permanece alojado en el Establecimiento de Ejecución Penal de Cipolletti.

El hombre recibió una pena de 11 años de prisión por violación de domicilio, desobediencia judicial y tentativa de femicidio.

El Tribunal Colegiado de Cipolletti resolvió prorrogar la prisión preventiva de un hombre cipoleño declarado penalmente responsable por tentativa de femicidio . El hombre recibió una pena de 11 años de prisión por violación de domicilio, desobediencia judicial y tentativa de femicidio.

La medida se dispuso hasta que la sentencia quede firme , actualmente el condenado está alojado en el Establecimiento de Ejecución Penal de Cipolletti, bajo la órbita del Servicio Penitenciario Provincial.

La audiencia de revisión se realizó este viernes, donde el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la extensión de la medida cautelar , con fecha de vencimiento prevista para el 20 de octubre próximo . La solicitud busca garantizar la continuidad de la detención mientras se completa el proceso judicial.

La condena el 28 de julio pasado

Según expresó el fiscal, se solicitó la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva hasta que la resolución quede firme, teniendo en cuenta que el 28 de julio pasado fue declarado culpable y el 13 de octubre el Tribunal de Impugnación la confirmó, tras rechazar todos los agravios presentados por la defensa.

La audiencia de revisión se realizó este viernes, donde el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la extensión de la medida cautelar, con fecha de vencimiento prevista para el 20 de octubre próximo.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal resaltó que el condenado tiene familiares en otro país, y que previamente vivió más de un año en el exterior. Sumado a esto, señaló que actualmente dispone de recursos económicos, lo que podría facilitar su fuga si no se mantiene la prisión preventiva.

Familiares en el exterior y recursos económicos disponibles

El querellante manifestó su adhesión a los planteos del fiscal, al respaldar la extensión de la detención. Por su parte, el defensor particular no presentó oposición, lo que facilitó que la audiencia se desarrollara sin contratiempos.

Tras deliberar, el Tribunal decidió por unanimidad prorrogar la prisión preventiva , manteniendo los límites legales temporales y bajo la misma modalidad en la que se venía cumpliendo hasta la fecha. La resolución garantiza que el imputado continúe bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial.

La medida se dispuso hasta que la sentencia quede firme, actualmente el condenado está alojado en el Establecimiento de Ejecución Penal de Cipolletti, bajo la órbita del Servicio Penitenciario Provincial.

El condenado había recibido en julio una pena de 11 años de prisión por los delitos de tentativa de femicidio, en concurso real con violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial. La condena refleja la gravedad de los hechos y la necesidad de asegurar la presencia del imputado durante el proceso judicial.

El abuelo confesó que abusó de su nieta menor cuándo quedaba a su cuidado: fue condenado a prisión

A cuatro años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo fue condenado un hombre de Cipolletti por el abuso de su nieta, menor de edad, hija de su hija. La pena se consensuó en un juicio abreviado en el que el abuelo -identificado como AM- admitió su culpa, y en la que también se contempló una sentencia que tiempo antes había recibido, también por un delito de índole sexual. El castigo lo iba a comenzar a cumplir en el Establecimiento de Ejecución Penal 5 de la localidad.

Los ataques contra la niña se registraron en el domicilio del sujeto en una fecha no precisada, cuando ella tenía 9 años de edad.

No se explica cómo se produjo el develamiento, pero fue el papá quien denunció a su propio suegro, quien fue imputado por el delito de "Abuso Sexual simple, agravado por el vínculo y por ser el encargado de la guarda".

La acusación de la fiscal Adjunta Yésica Montenegro describió que todo ocurría cuando la chiquita quedaba a su cuidado, luego de que llevara a su pareja a su trabajo. En esas circunstancias le realizó tocamientos en sus partes íntimas, “varias veces”.

Denunciar al propio suegro

No se explica cómo se produjo el develamiento, pero fue el papá quien denunció a su propio suegro, quien fue imputado por el delito de “Abuso Sexual simple, agravado por el vínculo y por ser el encargado de la guarda”.

La presentación del padre fue una de las pruebas con que se basó la investigación. También fue relevante la declaración de la menor en cámara Gesell como también los informes periciales efectuados por profesionales del Cuerpo de Investigación Forense y del Servicio Social del Poder Judicial, que dictaminaron que la niña “no tiene patologías sicológicas que pudieran afectar su declaración”.

La causa se encaminaba al debate pero en una audiencia realizada semanas atrás la fiscal Montenegro y el defensor Oficial Marcelo Caraballo propusieron cerrarla en un juicio abreviado, y condenar al hombre a tres años de prisión obligatoria. Pero como en diciembre de 2024 había sido sentenciado a tres años de prisión en suspenso (también por delitos contra la integridad sexual), le revocaron la condicionalidad y le totalizaron 4 años y 3 meses que deberá cumplir tras las rejas.

También fue relevante la declaración de la menor en cámara Gesell como también los informes periciales efectuados por profesionales del Cuerpo de Investigación Forense y del Servicio Social del Poder Judicial.

El planteo no fue objetado por la defensora de Menores, Alicia Merino, quien manifestó que había mantenido entrevistas con la niña y su padre, y estuvieron conformes con la salida alternativa.

Por su parte, AM aceptó el ofrecimiento, con lo que quedó establecido que admitía haber cometido los hechos.

La decisión del juez

El juez Guillermo Baquero Lazcano avaló el acuerdo y dictó el fallo en los términos señalados por las partes. Valoró la confesión del abuelo, como también lo declarado por la víctima en cámara Gesell y los aportes realizados por los profesionales de psicología que la trataron y asistieron, con lo que quedó acreditada la existencia de los abusos.

En el fallo el magistrado ordenó dejar a AM a disposición del Servicio Penitenciario Provincial para que lo trasladen al Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti, aunque luego podría ser reubicado en alguno de los establecimientos carcelarios de Río Negro.

También dispuso que sea incorporado al Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual -ReProCoIns-.