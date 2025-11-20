Se mudó a un departamento destruido y la dueña quiso cobrarle los arreglos: fueron a la Justicia

Una propietaria pretendía cobrar arreglos a su ex inquilina, pese a que el departamento había sido entregado en pésimas condiciones. El Juzgado de Paz de Cipolletti resolvió al respecto.

Finalizó el contrato y la dueña reclamó pintura y vidrios, pero la Justicia lo impidió. (imagen ilustrativa)

El Juzgado de Paz de Cipolletti desestimó una demanda iniciada por la propietaria de un departamento en el que pretendía cobrar trabajos de pintura, reposición de un vidrio y una diferencia sobre el depósito de garantía. La mujer buscaba que la ex inquilina le pagara los arreglos que supuestamente no había realizado al finalizar el contrato . Sin embargo, la Justicia se expidió al respecto.

La disputa se originó en un alquiler firmado en septiembre de 2021, con vigencia por tres años, hasta agosto de 2024. El inmueble , ubicado en calle Naciones Unidas de Cipolletti y administrado por una inmobiliaria, fue recibido con serios problemas edilicios . Apenas se mudó, la inquilina detectó filtraciones de agua, humedad en las paredes, moho, cables eléctricos sueltos, fallas en las aberturas y deterioro general de los cerramientos . Esa situación motivó una serie de reclamos formales desde el inicio de la relación locativa.

Documentos aportados al expediente muestran que el 8 de septiembre de 2021, a solo días de tomar posesión, la inquilina envió un correo electrónico detallando una pérdida de agua que afectaba dos paredes y el crecimiento de hongos producto de filtraciones en el techo . Las notificaciones continuaron en los meses siguientes y se intensificaron hacia el final del contrato. Uno de los últimos mensajes, fechado el 24 de julio de 2024, incluyó quince fotos y un video donde se observaban humedad, daños en cañerías, mal estado del ventanal y otros desperfectos.

humedad filtraciones.jpg Al mudarse al departamento, se constataron serios problemas de filtraciones de humedad que fueron avisados a la inmobiliaria. Ilustración

Pese al historial de reclamos, la propietaria demandó al finalizar la locación argumentando que la inquilina no devolvió el departamento en condiciones y que debió afrontar gastos de pintura interna y reposición de vidrios. También reclamó dinero por un supuesto faltante en el depósito de garantía. De acuerdo con su planteo, esos trabajos fueron necesarios para dejar la vivienda en condiciones para un nuevo alquiler.

La defensa, por el contrario, sostuvo que el inmueble jamás había sido acondicionado desde antes de su ingreso y que la situación edilicia que fue debidamente notificada durante tres años, no podía trasladarse como responsabilidad al final del contrato. Aportó como prueba correos electrónicos, material fotográfico y testimonios de personas que conocieron el estado del departamento.

Uno de los testigos fue un inquilino anterior, quien aseguró que ya había entregado el lugar con humedad, paredes sin pintura y moho, además de problemas en los cerramientos. Otra testigo declaró que la ventana no cerraba correctamente, que las paredes estaban en mal estado y que nunca se realizaron mejoras antes de la mudanza de la mujer que ahora enfrentaba la demanda.

ECP JUZGADO DE PAZ (2).JPG El Juzgado de Paz de Cipolletti no le dio lugar al pedido de la propietaria. Argumentó con pruebas aportadas por la ex inquilina. Estefania Petrella

La Justicia cipoleña resolvió

El contrato incluía una cláusula que mencionaba la obligación de pintar el inmueble, pero el juzgado aclaró que esa exigencia solo se activaba en casos de rescisión anticipada o renovación. Como la locación finalizó por el cumplimiento en tiempo y forma del plazo pactado, la obligación no correspondía.

El tribunal también valoró que la ex inquilina cumplió con su deber de informar desperfectos en tiempo y forma, tal como exigen las normas que regulan los contratos de locación. En este sentido, la sentencia remarcó que no puede imponerse al locatario el costo de mejorar o dejar en estado óptimo un inmueble que fue entregado deteriorado desde el comienzo.

E.C.P ALQUILERES (6) El caso marca un precedente en la ciudad a tener en cuenta por otros inquilinos y propietarios. Estefania Petrella

Concluido el análisis probatorio y contractual, el Juzgado de Paz resolvió rechazar la demanda e impedir que se descontaran los arreglos reclamados a la inquilina. “La propietaria no puede exigir que el departamento sea restituido en mejores condiciones que aquellas en las que fue recibido”, sintetizó el fallo.

El caso es una problemática frecuente en las relaciones de alquiler. La resolución marca un antecedente sobre la importancia de documentar el estado inicial de las viviendas y de comunicar por escrito cualquier desperfecto durante la locación para evitar futuros conflictos judiciales.