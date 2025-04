¿Qué pasó en La Anónima que sonó la alarma y hubo tensión y gritos?

Siempre de acuerdo a los mismos informantes, se supo que el temible hampón tenía pedido de detención por parte de la Fiscalía N° 6 de Cipolletti, por lo que de inmediato, fue trasladado a la Unidad 4ta.

La policía actuó rápido en La Anónima

En un principio, el maleante de frondoso prontuario intento resistirse a los gritos pero finalmente no le quedó otra opción que resignarse al verse rodeado de uniformados.

La tobillera es un dispositivo de rastreo para quienes se encuentran en un régimen de prisión preventiva domiciliaria, una situación especial por la que puede permanecer en su casa pero tiene varias restricciones.

image.png Tenía una tobillera pero salió a robar igual.

Una de ellas, no poder abandonar el lugar sin una razón apremiante, como un motivo de salud.

La justicia deberá determinar ahora si esta “salida” a La Anónima con robo incluido será un motivo como para modificar el privilegio de la prisión domiciliaria.

Otro robo en un supermercado

El Ministerio Público Fiscal decidió no avanzar con la acusación contra un hombre que había sido imputado por el robo de un matambre en un supermercado de Cipolletti. Tras recuperar la mercadería y ante la falta de antecedentes del acusado, la fiscalía consideró que no correspondía continuar con la persecución penal y solicitó la aplicación del criterio de oportunidad.

El hecho ocurrió el 8 de junio de 2024 en el conocido comercio. Según la acusación inicial, el imputado, J.J.V, tomó un matambre envasado al vacío sin pagar y huyó del lugar. Ocurrió en el supermercado La Anónima del centro de Cipolletti, que es blancos de constantes hechos delictivos.

image.png

Personal de seguridad advirtió la situación y avisó a un efectivo policial que se encontraba de servicio adicional. Durante la persecución, V. ocultó la mercadería entre unos arbustos envuelta en su campera y continuó la fuga. Al ser alcanzado por el policía, se resistió e intentó escapar nuevamente, pero finalmente fue inmovilizado y trasladado a la comisaría. Una vez allí, habría lanzado golpes de puño contra el uniformado.

En la audiencia realizada el 12 de febrero de 2025, la fiscalía, representada por el acusador público, manifestó que correspondía aplicar el criterio de oportunidad en favor del sujeto. Explicó que el matambre había sido recuperado y devuelto al comercio, cuyo representante expresó que no tenía interés en continuar con la causa. ¿Perdió la cadena de frío?, no se explicó.

Además, la fiscalía destacó que V. no contaba con antecedentes penales y había cumplido con todas las obligaciones impuestas durante el proceso. Sobre la resistencia al arresto, señaló que el acusado no había causado lesiones y que el propio personal policial aceptó la decisión de no continuar con la investigación.

La defensa, a cargo de la defensora pública, Patricia Fernández, adhirió al pedido y resaltó que su representado no representaba un riesgo procesal.

Al momento de resolver, la jueza de garantías Agustina Bagniole recordó que el criterio de oportunidad es una herramienta de política criminal del Ministerio Público Fiscal, que tiene la potestad de evaluar qué casos llevar a juicio. En este caso, consideró que la postura de la fiscalía y de los afectados justificaba la extinción de la acción penal.