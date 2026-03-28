Qué hacer en Cipolletti este fin de semana: teatro, música y cine

Con propuestas para todos los públicos, el fin de semana suma teatro, música y cine para conocer qué hacer y cuánto sale cada plan.

Teatro, música y cine. Algunas de las propuestas para el fin de semana en Cipolletti.

La agenda cultural de Cipolletti ofrece este fin de semana una variada propuesta de espectáculos , encuentros musicales y funciones de cine , con alternativas que combinan humor, reflexión y producciones locales. Desde shows teatrales con figuras reconocidas hasta espacios gratuitos para disfrutar de la música, la ciudad se prepara para dos jornadas con opciones para toda la familia.

El sábado por la noche estará marcado por dos propuestas teatrales de fuerte convocatoria. Por un lado, el humor llega con fuerza a La Caja Mágica Teatro con el show “No apto para secos”, el nuevo espectáculo del personaje Petroka , interpretado por “ El Marito ”. La función comenzará a las 21 y promete una mirada filosa sobre la vida cotidiana, el dinero y las costumbres argentinas.

El espectáculo combina situaciones reconocibles con personajes que apelan a la identificación del público. A los clásicos del universo Petroka se suma un nuevo personaje, “El Albañil”, que se integra con una impronta humorística que busca renovar la propuesta. La obra se presenta como un show dinámico, con ritmo ágil y cargado de ironía. Las entradas tienen un valor de $30 mil.

flyer Adolescencia posible FEDORCO

En paralelo, también a las 21, el Centro Cultural Roberto Abel será escenario de una propuesta completamente distinta: “Adolescencia, un desafío posible”, el unipersonal del psicólogo Alejandro Schujman. La obra, dirigida por Eugenia Tobal, propone un espacio de reflexión sobre los vínculos familiares, especialmente entre padres e hijos.

Con una duración de 90 minutos, el espectáculo combina recursos emotivos, música y humor para abordar temas actuales como la comunicación en la era digital, la autoestima y el rol de los adultos en la crianza. Está orientado a familias con hijos desde los 11 años y plantea una experiencia que busca generar diálogo más allá del teatro. Entradas $40 mil.

jam musica cipolletti.jpg La propuesta musical JAM abre sus puertas en la Escuela Municipal ubicada en Fernández Oro 787. (Foto archivo)

Música en vivo y talento local

También el sábado, pero con entrada libre y gratuita, la Escuela Municipal de Música abrirá sus puertas para la segunda edición de la Jam de Música. El encuentro comenzará a las 21 en la sede de Fernández Oro 787 y está pensado como un espacio de intercambio entre músicos locales.

La propuesta invita a la improvisación y al encuentro, con la participación de estudiantes, docentes y artistas de la ciudad. Se trata de una iniciativa que apunta a fortalecer la escena musical local, generando un espacio abierto donde el público puede disfrutar de presentaciones espontáneas y de una atmósfera distendida.

Domingo con música de cámara

El domingo la agenda continúa con una propuesta más íntima y clásica. A partir de las 20, la Escuela Municipal de Música será sede del concierto del Trío de Cámara, integrado por Franco Miranda, Leandro Antueque y Julieta Olivera, junto a músicos invitados.

El repertorio incluirá versiones de reconocidas canciones internacionales como “Love of my life”, “Hallelujah” y “La vie en rose”, entre otras. La propuesta combina música clásica y contemporánea, con arreglos pensados para una formación de cuerdas que aporta una sonoridad particular.

Al igual que la Jam del sábado, el concierto será con entrada libre y gratuita, lo que refuerza la accesibilidad de la oferta cultural en la ciudad.

E.C.P CCC (6) El cine en el CCC es un imperdible del fin de semana con entradas accesibles. Estefania Petrella

Cine: tres opciones para el fin de semana

El cine también forma parte de la agenda con tres películas que se proyectarán durante el fin de semana. Entre ellas se destaca “Hamnet”, una producción ambientada en la Inglaterra del siglo XVI que aborda el amor, la pérdida y el proceso creativo desde una perspectiva íntima.

Otra de las opciones es “Boda sangrienta 2”, una secuela cargada de tensión y suspenso, ideal para quienes buscan una propuesta más intensa. A esto se suma “Nuestra Tierra”, una película que propone una mirada colectiva sobre la identidad y el vínculo con el territorio.

Las funciones se distribuirán entre sábado y domingo, con entradas a $5.000 que pueden adquirirse de manera online, lo que facilita la planificación para quienes deseen asistir.