Preocupación en una escuela: ATE denuncia garrafas conectadas en el patio de juegos

El gremio estatal le solicitó a Camuzzi Gas del Sur que certifique la seguridad de la conexión exterior y las cañerías que llevan gas a la cocina y al termotanque.

La Escuela Primaria 262 funciona con un sistema de emergencia para abastecer de gas la cocina y los trabajadores consideran que la instalación es riesgosa. El gremio ATE le solicitó a Camuzzi Gas del Sur que entregue información y acciones urgentes para intervenir en las condiciones de seguridad de la escuela.

En los últimos días, en la escuela primaria 262 se instalaron garrafas de uso domiciliario para abastecer de gas a la cocina y al termotanque. Esas garrafas, junto a su regulador, quedaron ubicadas en el patio de la escuela , "conectadas mediante cañerías deterioradas y de dudosa procedencia", afirmaron desde el sindicato.

El uso de estas garrafas fue anunciado como una solución temporal para que no se perdieran más días de clases por la falta de servicio en la cocina. Sin embargo, desde el gremio que nuclea a la mayoría de los porteros, dudan de la seguridad de la instalación.

Desde el Sindicato ATE solicitaron documentación que acredite la aprobación por parte de Camuzzi Gas del Sur y demuestre la intervención de un gasista matriculado, ya que la instalación provisoria de las garrafas en el patio no son consideradas seguras, fundamentalmente en un patio donde las infancias juegan y transitan de forma constante.

gas garrafas escuela

"Es por este motivo que se solicitó mediante nota a las autoridades proveedoras del servicio de gas la aprobación de estas instalaciones que a nuestro entender no parecieran cumplir con las normas de seguridad en materia laboral", manifestaron desde el sindicato.

Las garrafas, "una situación de riesgo"

“Desde ATE advertimos que esta situación representa un riesgo real para la comunidad educativa, y solicitamos que se acredite la aprobación del servicio por parte de Camuzzi, la intervención de un gasista matriculado y todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal y de los estudiantes”, señaló la Secretaria General de ATE Cipolletti, Paola Suarez.

El comunicado emitido desde ATE sugiere que la instalación de las garrafas domiciliarias como solución "temporal" es una decisión peligrosa que pone en riesgo a toda la comunidad educativa de la Escuela 262. Señalaron que comprenden la necesidad de la merienda durante la jornada escolar, pero las garantías de seguridad y no poner en riesgo la integridad física del alumnado, docentes y no docentes, es más importante que el cumplimiento del calendario académico.

Y agregó "somos conscientes de la necesidad de una taza de leche para los estudiantes pero eso debe garantizarse con las medidas de seguridad adecuadas y nunca poniendo en riesgo la integridad física de los y las trabajadoras e incluso de los mismos niños y niñas que transitan diariamente por las instituciones públicas".

Por último, el sindicato explicó que la convicción del valor que tiene la educación pública se debe construir con el desarrollo de la profesión en condiciones dignas y seguras. El hecho de que se ponga en riesgo la vida de los trabajadores, docentes e infancias bajo el argumento de soluciones "provisorias" solo demuestran que la inversión en la educación pública no es suficiente para las condiciones edilicias que presentan los establecimientos educativos en la actualidad.