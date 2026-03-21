Por qué jugaron un partido de fútbol del torneo Don Pedro con una media de cada color

Un detalle en la indumentaria que presentó Deportivo Industrial para su partido +58 llamó la atención. Quiénes se acoplaron a la gran iniciativa.

El equipo de Deportivo Industrial que la rompió con su gesto en el Don Pedro y dentro de la cancha.

"Nos dio suerte, ¡ganamos 4 a 1 ! Capaz que las podemos seguir usando", bromea José Luis , el impulsor de una gran iniciativa, un gesto que marcó la diferencia en la tarde futbolera de la región. El equipo que integra saltó al campo de juego a disputar su partido del torneo Don Pedro con una media de cada color con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down que se celebra cada 21 de marzo .

"Todos los años para esta fecha pedimos permiso, en realidad avisamos de la idea, porque el torneo te obliga a tener indumentaria uniforme. Las autoridades del Don Pedro no solo que lo tomaron muy bien, sino que hasta los árbitros se pusieron una media de cada color y acompañaron", destacó.

José Luis es papá de una joven de 23 años con Síndrome de Down y se propuso cumplir con el rital mundial "para visibilizar a tantas personas. La idea, insisto, fue muy bien aceptada", contó el jugador de Deportivo Industrial , equipo conformado por maestros de la escuela que interviene en la categoría + 58 .

El rival de turno, Interpelados ("la mayoría son médicos de Neuquén, somos amigos"), también se sumó a la movida y usó medias multicolor en el predio La Carmencita de la vecina capital provincial.

Deportivo Industrial El equipo de Deportivo Industrial en la previa al partido donde tuvieron un gran gesto.

"Les ganamos con holgura, algo inusual porque somos equipo de mitad de tabla -risas-. Hablando en serio, en el torneo siempre se ve que los papás de personas con chicos con síndrome de down llevan a sus hijos, que acompañan, están ahí mirando, disfrutan. Un sábado a la tarde ideal: despunta el vicio el papá y los hijos son bien recibidos", explicó José Luis.

Junto a otros padres que vivían su misma situación, hace 20 años crearon APASIDO, la institución "donde se hace capacitación y transición a la vida adulta, se consiguen pasantían, intentamos que lleven una vida más autónoma, que no sean una carga para su familia ni para la sociedad".

Lo cierto es que los muchachos no se la jugaron a medias, sino que fueron a fondo con convicción. ¡Maestros!

Por qué se celebra el 21 de marzo el Día Internacional del Síndrome de Down

Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra, con una iniciativa que busca concientizar y apostar por la importancia de la diversidad.

Se trata del uso de calcetines dispares, cuya idea es visibilizar que ninguna persona es igual a otra y, que precisamente, esa diferencia es la que enriquece a la sociedad, así señaló la Federación Síndrome de Down en Galicia, España.

Además de que la prenda tiene una forma similar a la de los cromosomas.

síndrome de down

Dicha idea tuvo su origen en 2018 cuando Chloe Lennon, una niña de 5 años, publicó un video en redes sociales para pedir que todas las personas llevaran calcetines diferentes.

La propuesta realizada en Reino Unido traspasó fronteras y fue compartida por más de 700 mil personas alrededor de todo el mundo y desde entonces ha sido retomada por varias personas.