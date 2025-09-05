Murió una estudiante en plena clase de medicina de la UNCo

La joven de 19 años cursaba una clase del segundo año de la carrera cuando sufrió una descompensación.

Una joven estudiante falleció este jueves durante una clase en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue. Se trata de Yanina Zampedri de 19 años , que se descompensó mientras cursaba una clase del segundo año de la carrera. Docentes y compañeros realizaron maniobras de reanimación , pero falleció pese a los esfuerzos .

La comunidad universitaria de la Facultad de Medicina de la UNCo expresó su profundo dolor ante el fallecimiento de su estudiante Yanina Zampedri. “Acompañamos a su familia amistades y seres queridos en este doloroso momento, expresando nuestras más sentidas condolencias”.

Según relataron sus compañeros, Yanina estaba exponiendo un trabajo durante una clase, cuando se descompensó, comenzó a convulsionar y repentinamente dejó de respirar. De forma inmediata, profesores y estudiantes –profesionales de la medicina de la propia casa de estudios- realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y hasta trabajos con un desfibrilador.

Por eso suspendieron todas las actividades académicas y administrativas en la Facultad este viernes 5 de septiembre por duelo. Silvia Ávila, la decana de la Facultad de Medicina (Facimed) confirmó la noticia del fallecimiento y argumentó que la convulsión de la joven pudo haber sido la causa de muerte, pero aún no está confirmado.

Dónde serán velados los restos de la estudiante

Los restos de Yanina Zampedri serán velados en Servicios Don Bosco ubicado en la calle Don Bosco 1587 de Cipolletti. La despedida será este viernes 5 desde las 11 hasta las 19 horas.

Hasta el momento se desconoce si Yanina tenía antecedentes médicos. Su familia, compañeros y docentes esperan que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió el deceso. Los restos de la joven serán velados en Don Bosco Servicios Funerarios.

Desde la Facultad de Ciencias Médicas expresaron su acompañamiento y cercanía en este momento de dolor para la familia de la estudiante, como también para los compañeros y docentes.