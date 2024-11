Muerte del jockey: Denuncian maltrato animal en las carreras y les responden duro

Mientras la familia de Roberto Ibáñez no encuentra explicación ni consuelo tras la trágica muerte de uno de los mejores jockeys de la zona , que se accidentó en una carrera de caballos en el Club Hípico “El Chiripá” de Villa Regina , se reavivó la polémica en torno al supuesto maltrato animal en el turf.

Una terapeuta Equina que estuvo a cargo de varios rescates de caballos en la región y una integrante de la organización Rescate Animal No Humano (R.A.N.H.U) defenestraron a esa actividad. El propietario de un Haras y a la vez cuidador recogió el guante y salió al cruce dejando su contundente versión.

"Uno de los deportes que más víctimas deja"

“Es un deporte de muchísimo riesgo y de muchísimo maltrato animal. Las carreras de caballos es uno de los deportes que más víctimas deja, corren cantidad de caballos, dónde hay una rodada caen varios y pierden la vida. Pero si los caballos quedan mal heridos o quebrados también son sacrificados”, amplió en declaraciones a ANRoca.

El domingo, en la tragedia de Regina, el caballo “Pobre Jorgito” murió en el acto. Ante estos casos, explicó, “no existe ninguna protección para los animales de carreras, porque las carreras de caballo son respaldadas legalmente”.

Luego cuestionó la exigencia que se le impone a los animales para obtener la victoria. “En todo este tipo de deportes de rendimiento los caballos son inyectados para que el rendimiento sea mayor. Por eso, también se producen infartos cuando el caballo va corriendo, ese tipo de cosas no están permitidas pero bueno no quiere decir que no se hagan”, señaló.

image.png El jockey fallecido.

“Lamentablemente, el caballo es un animal que tiene en su lomo el peso social. Forma parte de una tradición en este país, una situación que se considera cultura, entonces uno quiere ejercer una acción de proteccionismo y no se puede porque gran parte de la sociedad se pone en contra y actúan con violencia en contra de nosotros las proteccionistas", lamentó.

“Situaciones de este tipo ha habido un montón, lo que pasa es que bueno en este caso es un caso que se hizo público, pero hay un montón de casos que quedan entre las paredes de los hipódromos y nadie dice nada. Nadie denuncia lo que está viendo, no se puede hacer nada porque no tenemos el conocimiento para poder hacerlo", dijo.

En tanto, desde su posición de proteccionista, la integrante de R.A.N.H.U sostuvo: "Quienes tienen que cambiar esto, son senadores y legisladores, que se tienen que sentar para cambiar estas leyes y ellos no desconocen este tema”, mantuvo.

“Lo que pasa es que ahora, a través de las redes se ha dado mucho más de salir a la luz este tipo de cosas”, analizó. Y también cuestionó la postura de los gauchos, “ese gaucho que se enoja, que saca latigazos a los chicos que se quejan en las jineteadas, ese gaucho que insulta a las proteccionistas, que se cree superior porque él es el único que sabe del caballo, pero permite las jineteadas sabiendo el daño que se le provoca muchas veces al caballo”, sentenció.

“Vengan a conocer esta industria que le da trabajo a muchas familias”

Desde la otra vereda opinó Carlos Munarin, un turfman de pura cepa y de los hombres que más apuestan por la hípica regional.

El dueño del Haras Lef Kawell y también cuidador y propietario aseguró: “Somos muchas personas las que trabajamos en la actividad, una de las industrias más grandes del país. El turf es un deporte de alto riesgo, así como el automovilismo, en la que los jockeys van a 70 kilómetros por hora arriba de los caballos. Un accidente o una fatalidad hay en todos lados, en las carreras de autos, en la calle, hasta en el fútbol trascienden casos de muerte súbita. Pero hoy no es para polemizar sino para procesar este dolor que sentimos todos acá en el hipódromo, donde se vive un clima de tristeza absoluta y enviarle fuerzas a la familia de Robertito”.

“Me gustaría invitar a la gente en general a que se de una vuelta y que venga a conocer los sangre pura; que pasen por el Haras, donde todo está en orden, por el stud donde los caballos viven con camas, con mantas… Lo del doping es una falacia, en las últimas carreras inclusive en la reunión del Pellegrini se hizo doping y no hubo ningún positivo entre decenas de caballos”, explicó a LM Cipolletti.

Donaire, jockey Otro jinete del turf.

No obstante consideró lógico que intervenga la justicia. “Así nos sacamos ese peso de encima, que todo caballo que le pasa algo dicen que está dopado. Todas las cosas que se le dan son complementos permitidos para que estén fuertes y no sufran lesiones. Hay situaciones que no se pueden evitar, desde una fractura a que le pase algo en el corazón”, esgrimió.

“Hay una fantasía de que es gente de plata la del turf o un deporte de ricos y la realidad es que hay todo tipo de gente. Mucha apasionada, hay muchos que lo tienen en una chacrita, otros que no comen para mantener al caballo, para que esté lindo y presentado al llevarlo a la reunión de los domingos. Pienso que debe haber algún caso de doping, pero porque un cura es pedófilo no van a ser todos los curas pedófilos. Ahora es por ley la intervención de un fiscal, acá siempre viene. Hace tiempo salió en todos los medios que murió una yegua, después no se probó nada raro y nadie habló”, criticó la supuesta disparidad de criterios.

Siguiendo con su descargo, apuntó contra los proteccionistas. “Para mí es más maltrato animal tener un perro encerrado en una casa o un departamento, un perro al que le gusta correr las 24 horas del día, eso es más maltrato animal. En cambio el pura sangre que nació para correr, que vive mejor que mucho de nosotros, en un box tapado con manta, en una cama especial, come de primera, lo bañan, peinan… Los proteccionistas el domingo sí se comen un buen churrasco o lechón, es una cuestión de pensamientos, uno los respeta pero seamos buenos…”, razonó en el final.