Las chacras aún sienten el impacto de la crecida

Chacareros cipoleños aseguran que el nivel de los caudales sigue fluctuando y las zonas afectadas continúan con gran cantidad de agua. “Todas las chacras que están sobre la costa están inundadas con la napa freática ahí, a 10 centímetros. El que no tiene agua en la chacra tiene las raíces en agua, y se van a pudrir si no se baja el río, porque deben estar secas”, dijo el titular del consorcio de Regantes de Cipolletti, Eduardo Artero.

El efecto de la crecida del río también retrasa las tareas culturales. Artero aseguró que se postergará el inicio de la temporada de riego y advirtió que “no se están haciendo los trabajos culturales”.

El titular del Departamento Provincial de Aguas, Fernando Curetti, consideró que uno de los aspectos que provocó las complicaciones y la crecida del nivel de los ríos fue que llevan muchos años de bajos caudales. “Hubo un avance de la vegetación que genera situaciones complejas ahora, cuando llegan caudales más altos y el nivel de agua se eleva. Las consecuencias son más graves quizás de lo que hubiese sido en estos caudales hace 25 años”.

El chacarero cipoleño, por su parte, cuestionó que las determinaciones que se toman a través de la Autoridad de Cuencas y el gobierno nacional no contemplan el impacto en las chacras. “A los productores no nos preguntan nada, si se inundó o no se inundó. Y no nos inundan más porque, por desgracia o por suerte, está la gente, hay barrios, hay gente que está asentada. Si no estuviera la gente de los barrios y esas tomas, nosotros tendríamos dos metros de agua dentro de las chacras”, sostuvo.

El productor manifestó que la temporada de riego estaba prevista para mediados de mes, pero finalmente se pondría en marcha el lunes 21, con la apertura de las compuertas del dique para comenzar a llenar el canal principal y toda la red.