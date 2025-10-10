La Muni de Neuquén sale a la caza de autos que operan con apps no autorizadas

Se intensificaron los controles en las calles de la ciudad. Hay una sola app en proceso de autorización. Cuántos vehículos retuvieron.

Con la ordenanza vigente que regula las aplicaciones tecnológica s para el traslado de pasajeros, la Municipalidad de Neuquén intensificó los controles sobre vehículos que operan en las calles de la ciudad sin autorización . El resultado de los operativos sorpresivos, a pocos días de la reglamentación de la norma, ya es de 14 autos secuestrados .

Mauro Espinosa , subsecretario de Transporte , dijo que se está trabajando en la fiscalización de vehículos que están transportando pasajeros a través de aplicaciones no autorizadas.

Los controles se realizan en conjunto entre la dirección de Tránsito, y la subsecretaría de Transporte.

Faltas por prestar servicios de apps no autorizadas

“Cualquier persona que ejerza la actividad con una empresa no inscripta en la ciudad tendrá su vehículo retenido por la autoridad de aplicación. Todas aquellas personas lamentablemente van a incurrir en esta ilegalidad y la vamos a combatir”, advirtió Espinosa.

Luego agregó: “Queremos dejar en claro que no vamos a permitir que en la ciudad de Neuquén funcionen plataformas de intermediación de transporte sin habilitación”.

image

Respecto a qué sucede una vez que el auto es secuestrado, el funcionario detalló que quedan a disposición del Tribunal de Faltas, “con una sanción de alrededor de 600 mil pesos, además de todo lo que el Tribunal determine”.

En este marco, aclaró que “hasta el momento hay una sola empresa que ya se ha inscripto en la ciudad y está en proceso de habilitación como empresa de red de transporte por aplicaciones”.

En este contexto, mencionó que “por el momento va a ser la única autorizada para ejercer la actividad de transporte privado de intermediación del transporte”, y advirtió que “hasta que no se concreten las habilitaciones, la realidad es que no hay ninguna aplicación autorizada en la ciudad”.

“A partir de ya tener la reglamentación vigente y estar en un proceso de inscripción de empresas, ningún particular puede ejercer la actividad sin habilitación municipal” concluyó el funcionario.

Cabify, la primera

Todo está listo para que Cabify se convierta en la primera empresa de transporte por app en comenzar a operar de manera legal en la ciudad de Neuquén. La compañía española fue la única que avanzó con los trámites exigidos por la Municipalidad, tras la reglamentación del servicio aprobada meses atrás. Según pudo saber LMNeuquén, ya prepara el lanzamiento de su flota inicial de 50 choferes locales.

Según confirmaron fuentes a este diario, Cabify es la única empresa que presentó formalmente su intención de operar bajo el marco legal establecido por la ordenanza y su reglamentación.

Uber y Cabify estaban esperando la reglamentación municipal que se terminó de elaborar días atrás, y si bien están las demás apps habilitadas para funcionar como (Uber o Didi), Cabify se mostró activa para registrarse. Está en ese proceso en estos días y podría formalizar el desembarco a la brevedad.

Se confirmó que Uber y otras plataformas aún no realizaron reuniones presenciales ni iniciaron los trámites para registrarse, al menos por ahora, pero no significa que no lo harán en un futuro. Esto implica que aun pese a las aplicaciones vigentes, para bajar en los celulares y la disponibilidad de la reglamentación, aún no hay una habilitación para esta app.