La Muni apuesta al deporte: comenzaron a renovar los gimnasios al aire libre de Cipolletti

Desde el gobierno local informaron que iniciaron el plan para mejorar los sectores de actividad física que tiene la ciudad.

Este jueves, la municipalidad de Cipolletti confirmó que se inició el plan de recambio de equipamientos en gimnasios al aire libre de la ciudad . En una etapa del año clave para la actividad física en espacios abiertos, el gobierno local apunta a mejorar los elementos públicos.

Según detallaron desde la Secretaría de Obras Públicas, los trabajos serán de reacondicionamiento, recambio y reparación de equipamiento en los gimnasios al aire libre, en el Parque Norte de la ciudad.

Con respecto a los trabajos detallaron que se instalaron las bases y los equipos para el desarrollo de distintos ejercicios.

Los trabajos que se desarrollarán en Cipolletti

Desde la Secretaría municipal informaron que se colocarán un total de 11 nuevas bases y equipos para el desarrollo de los diferentes ejercicios físicos.

Entre los equipos detallaron que habrá: Circuito de calistenia chico, fortalecedor de piernas, juego de volantes grandes, juego de volantes cuádruples chicos, remo simple, caminador simple, barras múltiples calistenia, descontracturador de columna, banco de abdominales mixto, pesas anti robo integradora y piernas con rodillo

Además, adelantaron que próximamente se iniciarán las tareas en la plaza del Distrito Vecinal Noreste (DVNe) que está ubicada en en calles Yao Yin y Las Maras, donde se realizará el recambio de 4 equipos.

"El objetivo es ampliar los gimnasios al aire libre de la ciudad, y ofrecer más equipamiento para realizar diferentes rutinas de ejercicios en contacto con los espacios verdes", remarcaron.

En ese sentido, plantearon que "los gimnasios al aire libre ofrecen beneficios mejorando la salud cardiovascular y muscular, reducen el estrés al entrenar en contacto con la naturaleza, y son gratuitos y accesibles para todos los vecinos".

La Muni de Cipolletti avanza con la recuperación de espacios vandalizados

La Municipalidad de Cipolletti avanza con la reparación y trabajos de pintura en espacios públicos que fueron vandalizados en el sector del Paseo del Ferrocarril. Las tareas se reparación se ejecutan en la Casa de la Música, Anexo Casa de la Música, Registro Civil y Casa del Escritor.

Según informaron desde el municipio, los trabajos incluyen la limpieza integral, la remoción de graffitis y el repintado de superficies. Estas tareas buscan recuperar sectores afectados por pintadas y dibujos realizados con aerosol en distintas oficinas municipales.

El objetivo de los trabajos es restituir las condiciones originales de los edificios municipales y poner el valor el entorno urbano de un área histórica de la ciudad. Desde la Secretaría de Obras Públicas detallaron que las tareas comenzaron el lunes 26 de enero y se extenderán por una semana aproximadamente. La duración de los trabajos depende del grado de deterioro detectado en cada uno de los espacios intervenidos.