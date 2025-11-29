La Fiesta de la Confluencia se presentó en Buenos Aires: la joven artista del momento que se sumó a la grilla

Mariano Gaido, María Pasqualini y el gobernador Rolando Figueroa convocaron a disfrutar del evento musical más importante de toda la Patagonia. Destacaron que será a "costo cero para el Estado".

La Fiesta de la Confluencia 2026 tuvo su lanzamiento a nivel nacional en Buenos Aires , hacia donde viajaron las autoridades provinciales y municipales para convocar a todo el país a visitarlos a Neuquén capital, del 5 al 8 de febrero, donde tendrá su gran fiesta.

Desde hace días atrás las autoridades municipales habían adelantado parte de los grandes artistas que conformarán el line up que es más que prometedor y para un público de todas las edades.

Ya estaban confirmados Bersuit Vergarabat, La Beriso, Luck-Ra, Trueno, Migrantes, Luciano Pereyra y FMK , en un recorrido para todos los gustos, desde el rock y el hip hop hasta la cumbia y el pop urbano. Durante este viernes también se confirmaron más artistas que sumarán a esos estilos musicales, para todas las edades y preferencias. De esta forma, a la grilla de los reconocidos artistas que se presentarán en el escenario mayor, se sumarán las conocidas bandas de rock Kapanga y No Te Va Gustar, desde Uruguay.

Desde la terraza del Alto Palermo Shopping las autoridades municipales confirmaron además a Dillom, Lauty Gram y Tuli, y los asistentes también tendrán momento para bailar al ritmo de La Joaqui, Karina La Princesita, Roze, Tizishi y Rombai. En tanto, el escenario mayor también tendrá la presencia de la neuquina Femi (Agnes Simon, oriunda de Zapala).

Fiesta de la Confluencia-2

Un anuncio que generó mucha repercusión es que Ángela Torres, una de las jóvenes artistas del momento, traerá toda su música a la ciudad de Neuquén.

La nieta de Lolita atraviesa un gran momento en su carrera y es una de las preferidas de jóvenes y adolescentes. Se destaca en el programa de streaming "Nadie dice nada" de Luzu y su constante coqueteo con su compañero de equipo, Marcos Giles, es una de las historias que más repercusiones ha generado en las redes sociales.

La presentación del line up reunió a representantes de la cultura, el turismo y la industria del entretenimiento. Durante el evento, FMK y Roze ofrecieron actuaciones que anticiparon la energía que se vivirá en Neuquén durante las cuatro noches del festival.

image

Expectativas

La Municipalidad de Neuquén logró afianzar este evento con un costo cero para el municipio, ya que la asume el riesgo es una productora que cuenta además con el apoyo fundamental del esponsoreo.

El intendente Mariano Gaido sostuvo esta noche que la Fiesta de la Confluencia representa "una gran oportunidad para todo el sector económico, una fiesta que le da la oportunidad a la gastronomía, a la hotelería, a los artistas, no solamente de característica nacional y internacional, de gran jerarquía, sino también a los regionales".

Reel Gaido en la presentación de la Confluencia

Gaido hizo hincapié en una particularidad que continuará en esta nueva edición. "Hay que destacar también que es un evento que tiene costo cero para el Estado, porque nosotros hemos licitado la Fiesta de la Confluencia y hay una productora que lo desarrolla y que lo lleva adelante".

Fiesta de la Confluencia- GAIDO- FIGUEROA

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, valoró que “hoy los artistas que van a tocar a Neuquén saben que les va a quedar un video para toda la vida”, destacando el impacto turístico y la proyección que cada año alcanza el festival.

“Todos los que van a venir tendrán la oportunidad de conocer una ciudad sumamente cambiada, la ciudad más importante por lejos de la Patagonia”, afirmó el mandatario provincial, quien agregó: “Una ciudad que ha instalado el turismo como una de las herramientas fundamentales para su crecimiento, su desarrollo”.

Figueroa concluyó: “Es una fiesta que se ha consolidado a través de los años y que hoy por hoy los artistas lo saben, es la fiesta más convocante del país”.

Reel Rolo en la presentación de la Confluencia

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, afirmó que “es una fiesta que convoca mucho turismo; tuvimos entre el 30 y el 40% de visitantes que vinieron de Salta, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Chile y Uruguay”.

La funcionaria recordó que el año pasado la convocatoria superó el millón de asistentes, con un impacto económico que alcanzó los 50.000 millones y este año se proyecta un derrame aún mayor, estimado en 65.000 millones.

image

La organización apuesta a mantener el entusiasmo con novedades semanales y atractivos como, al igual que en la edición anterior, la rifa de tres autos Toyota Yaris y una camioneta, y este año le agregaron un monopatín y una moto eléctrica por noche.

Además, este año serán 200 los emprendedores de Neuquén Emprende quienes tendrán la posibilidad de comercializar sus productos regionales, artesanías y producciones.

"El espíritu modo Confluencia ya se siente en el aire y promete convertir a la ciudad, una vez más, en el epicentro de la música y la celebración más importante del país”, destacó Pascualini.