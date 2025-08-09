Impactante choque en cadena en la ruta 22: heridos y cortes

El accidente se produjo "por alcance" en las primeras horas de la tarde de este sábado en esa transitada zona.

Otra vez la ruta 22 fue escenario de un impactante accidente. Esta vez, un choque en cadena protagonizado por tres vehículos se produjo a la altura de General Roca, interrumpiendo el tránsito en la zona.

Según las primeras informaciones, el accidente se produjo por un acercamiento entre los vehículos involucrados, lo que generó que varias personas terminaran golpeadas.

La ambulancia del SIARME llegó rápidamente al lugar para atender a los heridos y brindarles la asistencia necesaria.

El área de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro intervino de inmediato en el lugar, comenzando a coordinar el tránsito en el sector para evitar mayores complicaciones. Debido al siniestro, el tránsito estuvo restringido en la Ruta 22, lo que generó congestiones en la zona.

Más detalles del choque en cadena

El impacto ocurrió en ruta 22 y Félix Heredia. El accidente se originó cuando un Renault Sandero impactó desde atrás a un Megane. Luego una Ford Eco Sport vino desde atrás y chocó al Sandero que fue el vehículo que terminó más dañado. Uno de los ocupantes de los vehículos esperó la llegada de la ambulancia sentado sobre el asfalto con fuertes dolores en su espalda.

Las primeras imágenes del accidente generaron preocupación, ya que se pudieron ver los daños en los vehículos involucrados y la magnitud del impacto. Afortunadamente, no se han reportado heridos graves hasta el momento, pero las personas afectadas y golpeadas recibieron atención médica.

La policía y los servicios de emergencia trabajaron en el lugar para determinar las causas del accidente y esclarecer los hechos. Hubo cortes y demoras en el tránsito.

Otro accidente

Fue una jornada accidente. Otro se registro sobre la Ruta 151, esta mañana cerca del ingreso a Cinco Saltos. El impacto fue entre un Volkswagen Fox y un Chevrolet Corsa. Con lesiones leves fue trasladado al hospital local uno de los conductores.