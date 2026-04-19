"Hongos, babosas y gusanos": grave denuncia de una vecina por pérdidas de agua en un plan habitacional

El reclamo llegó al Juzgado de Paz de Cipolletti, donde se consensuaron medidas en una instancia de mediación con los vecinos de los pisos superiores. Detalles del acuerdo.

Una mujer que reside en la planta baja de un plan habitacional de Cipolletti denunció a los vecinos de los pisos superiores por una pérdida de agua.

Una mujer que reside en la planta baja de un plan habitacional de Cipolletti denunció a sus vecinos de los pisos superiores por una pérdida de agua que le está causando serios deterioros en su departamento y pone en riesgo su salud , según aseguró.

En la presentación detalló que el derrame del líquido le produjo la rotura de azulejos y parte de la pared del baño , como también las de la cocina y el c omedor.

Pero además sostuvo que la humedad le ha generado “un foco i nfeccioso , debido a la presencia de hongos, babosas y gusanos, y que todo ello está afectando su salud”.

Juzgado de Paz Cipolletti.jpg El conflicto que tenía enfrentadas a las vecinas fue solucionado en el Juzgado de Paz. Archivo

El caso fue enviado para su tratamiento al Juzgado de Paz local, cuya titular Gabriela Montorfano convocó a las partes a una audiencia de mediación.

El encuentro se llevó acabo el martes pasado (14) con la asistencia de la denunciante y cuatro demandados, del primero, segundo y tercer piso, donde apunta las responsabilidades.

La resolución recientemente dictada destaca que “luego de un amplio intercambio de opiniones” lograron arribar a un acuerdo, el que fue analizado y aprobado por la magistrada.

El acuerdo que pone manos a la obra

El arreglo formalizado en el Juzgado de Paz cipoleño establece que en primer lugar la damnificada se compromete a ponerse en contacto con la abogada del IPPV (Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda) para iniciar gestiones con el objetivo de conseguir los planos de la instalación de agua del edificio, cuya ubicación no fue precisada. Para ello le fijaron un plazo de cinco días y le encomendaron que efectúe los trámites que sean necesarios.

Con la información que brinde ese material deberán determinar “cómo se origina y de donde proviene la pérdida de agua” que afecta a los departamentos de “planta baja, primero y segundo piso”.

En el IPPV hay satisfacción por el nivel de pago por planes de viviendas. (federico floriano)

La labor deberá ser realizada por un profesional especializado, quien deberá efectuar una inspección en el lugar y detallar un “diagnóstico de la situación”, así como también un eventual plan de acción para dar comienzo a las tareas de reparación que sean necesarias para resolver “los graves problemas de humedad que afectan a los vecinos”.

En cuanto a los gastos que se generen como consecuencia del trabajo de plomería que -ya se desprende- se deberá concretar, convinieron que serán afrontados “por los vecinos presentes en partes iguales”.

Fueron advertidos que el incumplimiento de alguno de los puntos acordados “traerá aparejado que las partes busquen el asesoramiento de un letrado para analizar otra vía de solución al conflicto planteado”, como la instancia civil.

El caso del barrio La Paz

El año pasado un caso similar ocurrido en el barrio La Paz de Cipolletti llegó al Juzgado Civil y Comercial local, desde donde se ordenó a los residentes de un departamento de la Entrada 14 reparar una pérdida de agua que afectaba a un inmueble del piso de abajo, donde reside una mujer que tenía problemas de salud y necesitaba estar en un ambiente libre de humedad.

El fallo dictado el 19 de septiembre de 2025 por el juez Diego De Vergilio otorgó 15 días de plazo para efectuar el trabajo. Aclaró que en caso de no cumplir lo establecido, la misma damnificada podría proceder a efectuar los arreglos, los que deberían ser pagados por sus vecinos.