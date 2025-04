Fin de semana largo de Pascuas: ¿cómo funcionarán los servicios en Cipolletti?

Desde el Municipio se solicita a los vecinos respetar los días y horarios establecidos para evitar la acumulación de residuos en la vía pública. Para más detalles, se puede consultar el cronograma completo en la página web oficial de la Municipalidad de Cipolletti.

Por su parte, el cementerio Local permanecerá abierto para visitas únicamente los días jueves 17 y viernes 18, en el horario de 9 a 18. No obstante, durante esos días no habrá atención administrativa, por lo que se recomienda a los vecinos planificar con anticipación cualquier trámite relacionado.

estacionamiento medido sem.jpg El SEM funcionará de manera libre y gratuita durante Semana Santa. Anahí Cardena

Uno de los puntos que más interés genera en este tipo de fechas es el funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM). Desde el área correspondiente se informó que el jueves 17 y el viernes 18 de abril el sistema no estará vigente, por lo que el estacionamiento será libre y gratuito en todo el ejido urbano.

Vale recordar que el SEM solo rige en días hábiles, de lunes a viernes de 8 a 17, mientras que los sábados, domingos y feriados el estacionamiento siempre es gratuito.

Para consultas sobre el SEM, los vecinos pueden ingresar al sitio web, enviar un correo electrónico a [email protected], o comunicarse al teléfono (0299) 155 715065.

Banco Santander Los bancos no atenderán al público durante cuatro días. Anahí Cárdena

¿Qué pasa con los Bancos?

Por cuatro días consecutivos, las entidades financieras del país cerrarán sus puertas y no mantendrá atención presencial al público. Los bancos atenderán por última vez el miércoles 16.

Para Semana Santa que inicia el jueves 17 y se extiende hasta el domingo de Pascuas, solo se mantendrán las operaciones a través de los canales digitales como Home Banking y la posibilidad de retirar dinero a través de los cajeros automáticos.

Comercios y empleados

En cuanto a los comercios, todos los propietarios o titulares de locales están habilitados a abrir sus puertas con normalidad durante Semana Santa. En ese caso, desde la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) se difundió información sobre qué sucede con los empleados durante estas fechas.

El jueves 17 de abril (Jueves Santo) no es feriado, por lo tanto, si un trabajador no asiste el día se descuenta, y no corresponde pago adicional. Tampoco se puede negar a trabajar.

El viernes 18 de abril (Viernes Santo) sí es feriado. El comercio puede abrir y los empleados pueden negarse a trabajar sin que se les descuente el día. En caso de que concurran a trabajar normalmente, corresponde el pago adicional.

El sábado 19 de abril (Sábado Santo) no es feriado. Los comercios pueden funcionar normalmente, no corresponde pago extra y el ausentismo implica descuento.

El domingo 20 de abril (Domingo Santo) sí es feriado. Los trabajadores pueden negarse a asistir, no se descuenta el día, y en caso de trabajar, debe abonarse un pago adicional.