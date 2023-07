Fanático de Vox Dei quiere interpretar La Biblia en iglesias

“Me embarqué en la idea el año pasado. La propuse en un par de iglesias, pero no tuve respuestas. Ahora me contacté con Gloria Picaguá, del Coral Cipolletti, y como tiene una fuerza bárbara me contagió para que volver a insistir”, contó Miguel Marzialetti, un ingeniero que transita los 70 años de edad, amante de la música y con muchos años de experiencia en la conducción coral.