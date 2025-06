Esteban Hiroki: Del ajedrez a la península familiar de moda en Neuquén y las raíces japonesas en Cipolletti

“De chico o en el secundario me decían ponja, de manera simpática, ahora ya no. Si soy nacido y criado en Cipolletti … Es más, estuve 3 años en Buenos Aires y me volví porque no me adapté. Soy bien de acá”, señala al presentarse Esteban Hiroki , dejando en claro que es más valletano que la mismísima manzana.

image - 2025-06-11T134319.779.jpg La familia Hiroki a pleno en la península que lleva su nombre.

“Cuando mi abuelo compró la chacra quedaba lejos, no iba nadie. Para nosotros es una alegría que la gente ahora pueda aprovecharla”, celebra mientras le enseña maniobras de ataque sobre el tablero a los chicos durante una clase en el CITE.

“Hace unos años vino el Cónsul enviado por el embajador a conocer la península, más que nada por ser la primera familia japonesa en tener algo así a su nombre en Argentina. La verdad, una satisfacción y honor muy grande”, comenta con orgullo el integrante de la particular y querida familia.

Soltero, el hincha de River y de Cipo divide sus horas entre el trabajo en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) -financiamiento productivo destinado a asesorar a pymes, emprendedores, preparamos la carpeta-, un estudio contable y por supuesto, las clases de ajedrez a niños y grandes.

image - 2025-06-11T134225.156.jpg Esteban Hiroki junto a miembros de su familia.

Pintaba, de hecho, para figura de esa disciplina pero su amor por el fútbol lo traicionó e hizo abandonar. Lástima que no llegó lejos en el balompié “porque era un perro, un voluntarioso número 3 ó 4. Jugué en la escuelita de Miguel Parra, en Pillmatun pero no me dio para más”, admite con honestidad brutal.

“Fui campeón de ajedrez a los 12 años en los intercolegiales rionegrinos, gané los sub 12 de Cipolletti, Catriel y de Bariloche. Dejé y empecé a jugar al fútbol hasta que en la pandemia, la serie Gambito de Dama me incentivó a volver. Había pasado tanto tiempo… Justo mi hermana conoció a Micaela Leskovar, la periodista y así contacté a su papá Mario Leskobar, gran maestro internacional. Su hijo Matías, también un capo. Ahí me volví a apasionar y me di cuenta de que no había clubes, no había instituciones para satisfacer la demanda y tenía ganas de organizar algo. Con Alejandro Alvarese en 2022 armamos el club que él preside y yo coordino”, indica sobre el proceso de su retorno a la actividad.

AS-Cipolletti-Esteban Hiroqui (Clases Ajedrez) (7) (1).JPG Con Alejandro Alvarese manejan el club de ajedrez. Antonio Spagnuolo.

Hace escuela con sus conocimientos. “Empezamos en la escuela de Folclore en calle Arenales y como en aquel momento nos había prestado gentilmente Ariel Avalos el lugar y ajedrez y música no van de la mano -risas-, actualmente estamos en el CITE (Centro Integral de la Tercera Edad) que queda libre por las tardes. Los martes de 18 a 21 y los jueves de 19 a 21. Incorporamos horario extra para inicial, para los que no saben jugar, organizamos torneos... Tenemos también nivel intermedio, enseñamos de táctica, los conceptos más difíciles, estrategias, cálculos -anticiparte a las jugadas-. Hay niños que están empezando desde los 7 años y adultos de hasta 60 y más. Y tenemos mujeres, algo que era poco habitual”, asegura el egresado del Estación Limay.

Brindarle a los amantes del ajedrez de la región ese espacio que no existía le da la certeza de que valió la pena. “Ibas a Santa Rosa y el 50 % de los jugadores eran del Alto Valle, había un problema claro. Somos los primeros de Río Negro afiliados a la Federación Argentina de Ajedrez, que organiza torneos oficiales que suman para el ranking. Yo a la vez me recibí de árbitro nacional. Antes había que traer alguien de afuera, así que para abaratar costos, me preparé también para eso. Aclarar que no ganamos dinero con el club y es todo en forma desinteresada”, explica.

image.png Junto a su maestro Leskovar.

Entre 20 y 30 personas asisten a cada clase. “Vienen de Centenario, Cinco Saltos, Villa Regina y muchos lados”, sostiene Esteban, que cada vez que puede se hace tiempo para ver a una “hermana que juega muy bien al pádel”.

Más de sus raíces japonesas

No llegó a conocer a su abuelo Tomizu, el responsable de que la familia echara raíces en Argentina y en el Alto Valle. Sí a su abuela Cho Kobayashi. Ellos tuvieron siete hijos: Takezi, Antonio, Susana, Luis (papá de Esteban), María, Miguel, y Antonia.

“Mi abuelo también fundó la Asociación Japonesa en el Alto Valle, en Buenos Aires estudié en la pensión de la Asociación. Es una historia muy linda. Antes los 1 de enero o 1 de mayo nos reuníamos todos los japoneses de la zona, acá un poco eso se perdió”, lanza Esteban. El contador que contó su linda historia. Jaque mate a los que no creían que fuera posible tener un lugar en Cipolletti para aprender ajedrez.