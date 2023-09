Este sábado el mejor tributo a Pink Floyd llega al CCC

Está conformada por Francisco Fresard en voz, Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras, Maxi Vegas en batería, Mariano Caraccioli en bajo, Fausto Penacca en teclados, Mili Bottini y Melany Flores en coros, y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.

Sobre el escenario despliegan un repertorio con clásicos de discos como “The Wall”, “The Dark Side of the Moon”, “Wish you Were Here”, “Animals”, “The Division Bell”, como así también joyas de “The Piper At the Gates of Dawn”, “A Saucerful of Secrets” o “Atom Heart Mother”, entre otros. Pero además le suman al arte musical una sorprendente puesta en escena con luces, videos y efectos “que te transportarán a la magia de los increíbles conciertos que los Floyd hicieron a través de su extensa trayectoria”.

Recientemente recorrieron los principales escenarios del país en una gira que les demandó siete años ininterrumpidos.

En 2005 fueron elegidos por la cadena de cines Showcase para la difusión de la película de Roger Waters The Wall.