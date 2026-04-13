El uso de mochilas se expande y consolida cada vez más entre jóvenes y adultos

Las mochilas se imponen como un implemento privilegiado por la gente, sin restricciones de edad ni condición. Se suman más y más jóvenes y adultos.

Las mochilas se vienen consolidando desde hace unos años como un implemento de uso intensivo por un número cada vez más amplio de personas, de todas las edades.

Se ha ido asentando como una tendencia cada vez mayor el uso, por personas jóvenes y adultas, en la calle y en los colectivos, de las muy eficientes mochilas , implementos de los más prácticos para llevar pertenencias útiles. Ha desplazado ampliamente a los bolsos deportivos y a los maletines y portanotebooks, mucho más comunes hace algunos años.

El fenómeno es completamente aparte del uso ya sumamente tradicional que se hace de las mochilas como útil escolar , particularmente, en el nivel inicial y en primaria. Como se sabe, la venta del artículo, en el caso escolar, está marcada por una fuerte estacionalidad, con máximos de comercialización en febrero, antes de la masiva apertura de clases de cada marzo.

Consultas efectuadas en el comercio local indican que el número de jóvenes y adultos que utilizan las mochilas en el trajín cotidiano se ha consolidado y multiplicado en los últimos años. Entre los jóvenes, el uso se ha expandido primero con fuerza entre los universitarios , pero se ha intensificado también en jóvenes trabajadores. Entre los adultos, gran parte son trabajadores. Y trabajadoras, algo que bien vale especificar y acentuar.

AS-Cipolletti-Gente con Mochila (7) Las mochilas se han convertido en un implemento de uso cotidiano para personas de todas las edades, niños, jóvenes, adultos y hasta algunos más mayores con el cuerpo preparado para soportar pesos.

Además, la masificación del uso de las mochilas, en un amplísimo rango de edades, no es para nada una tendencia local o regional, sino nacional e internacional. Se ha instalado hace muchos años, pero en Cipolletti, ciudad moderna y con carisma propio, su uso masivo se antoja más reciente. En los años previos a la pandemia, era menos común.

Mochilas por todas partes

En la calle, solo con poner un poco de atención, lo que se ve permitirá convalidar la extendida presencia de las mochilas. Dentro de los colectivos, hasta se pueden contar. Así, por ejemplo, ha bastado observar cuántos de los pasajeros de un ómnibus, de horario vespertino, bastante ocupado tenían mochila para confirmar la tendencia.

El vehículo de transporte había partido desde el centro de Cipolletti hacia Neuquén con unas 75 personas o algo más, entre sentados y de pie. Pues bien, el conteo de los pasajeros con mochila, efectuado por este cronista, marcó unas 47 personas que portaban el artículo. En otros términos, las personas con mochila andarían en un 62 por ciento. Otro conteo, en horario nocturno, dio una proporción menor, pero igualmente significativa.

Quienes menos las utilizan son las personas muy mayores y con evidente fatiga física por el paso de los años. El tiempo es inclemente y más para quienes la vida ha sido una perpetua lucha contra la adversidad. Soportar pesos puede volverse casi intolerable. Por lo demás, se siguen usando, aunque acotadamente, carteras y bolsos de manos, bolsas de mano descartables, portafolios y portanotebooks.

Más consultas y ventas

En un comercio local, una vendedora dijo que las consultas y ventas se han acentuado en los últimos cinco años, o sea, coincidente, aproximadamente, con el final de la pandemia. Confirmó, además, que ha aumentado la adquisición por adultos que las requieren para su uso personal.

Se supo, por otras fuentes, que las mochilas se suelen comercializar mucho a través de internet, donde existe una amplísima gama de opciones. Para los comerciantes, lo de internet representa, en esto y en otros rubros, una competencia cada vez mayor y en desventaja de condiciones, contra lo que poco pueden hacer.

Pasa que los comerciantes instalados en locales fijos tienen que enfrentar costos como los salarios del personal y los montos que exigen el pago de los servicios básicos, alquileres, tasas e impuestos variopintos. En el mundo virtual, los requisitos para el intercambio mercantil son más acotados.

Precios para todos los bolsillos

En materia de precios, en un establecimiento de los más especializados manifestaron que las mochilas de uso general rondan los 40.000 pesos, pero hay unas muy baratas, a casi 9.000 pesos y otras bastante más caras, de casi 130.000 pesos. Todo depende de la marca, la calidad, la capacidad, la confección y los fines de uso, entre otros factores.

Existen, incluso, las que, para otorgar una mayor seguridad al usuario, tienen los cierres de sus distintos compartimientos en posición opuesta a la habitual, que es la de dirigidos hacia el exterior. En estas mochilas especiales, en cambio, se ubican prácticamente tocando la superficie de la espalda, o la del torso, cuando a alguien le conviene esa manera de portarlas.

AS-Cipolletti-Gente con Mochila (8) En el paisaje urbano, las mochilas marcan una tendencia y una moda ya arraigada, pero que no deja de sumar usuarios y usuarias. Hay lugares, como los cercanos a las paradas de colectivos, donde su presencia es ya natural.

Con este diseño, se evita que alguien pueda abrir subrepticiamente los cierres. En los colectivos, que suelen ir atestados, esto puede ser un reaseguro muy válido.

Están por arribar, además, las mochilas que cuentan con un dispositivo que actúa como una batería y, si bien no es mucha la carga que pueden acumular, permite proveer lo necesario para poner en funcionamiento un celular descargado o asegurar la actividad de un celular que se está por descargar.

El infinito de internet

En internet, en tanto hay un mundo en materia de estilos, materiales, diseños y precios. Las ofertas están al orden del día y todo depende, como siempre, del bolsillo y el gusto del consumidor.

Consultados algunos usuarios sobre el porqué de su opción por la mochila, las respuestas fueron como las de una trabajadora, que destacó la versatilidad y capacidad para guardar y llevar cosas de su interés, al igual que su seguridad, ya que bien acomodada en los hombros torna muy difícil los arrebatos.

Coincidió, en gran medida, una estudiante de una disciplina deportiva, que incidió, sobre todo, en el beneficio de la practicidad del artículo y su resistencia.

Una historia de éxito

A disposición de cualquier internauta, hay en la web muchos artículos y notas muy interesantes sobre la historia de la mochila y sus avatares, desde sus orígenes más rústicos y humildes, en los albores de la humanidad. Es una creación que ha resultado de las más efectivas y amigables de las inventadas por los seres humanos.

En un resumen elaborado en base a información de internet, se destacan los siguientes puntos clave en la historia del implemento:

* Prehistoria, hace aproximadamente 3.300 años antes de la era común: se ha comprobado que el famoso Ötzi, el llamado "hombre del hielo", cuyo cuerpo congelado fue hallado en los Alpes, Europa, en 1991, ya utilizaba, en su época, una estructura de madera con pieles para transportar provisiones. Un buen antecedente de las mochilas.

* Ya en la historia, o sea, en los tiempos que se abren tras la invención de la escritura, su uso, con fines domésticos o militares, lo registran los más distintos pueblos, en diversos lugares y épocas.

* En el siglo XIX, se intensificó su uso militar, con estructuras complejas, pero, a la vez, pensadas para aliviar la carga de los soldados. Se destaca una mochila diseñada en 1874 por el coronel norteamericano Henry Merriam.

* En el siglo XX, se asiste a un gran florecimiento de su uso, con innovaciones y mucha aplicación en excursiones, salidas hacia espacios naturales, caminatas por lugares abruptos, senderismo, trekking y otras actividades de este tenor.

* En 1909, el noruego Ole Bergan inventa el primer modelo de lona con armazón de metal curvo para ajustarse a la espalda.

* En 1922, el norteamericano Lloyd Nelson confecciona el denominado "trapper Nelson", que popularizó el armazón rígido.

* En 1938, el estadounidense Gerry Cunningham diseña la primera mochila con cremallera.

* En 1952, otro norteamericano, Dick Kelty, crea en California la primera mochila con armazón de aluminio, más ligera y cómoda.

* En las décadas de los años '70 y '80, se popularizó su uso escolar, convirtiéndose la mochila de nylon en un elemento estándar de estudiantes de Estados Unidos y Europa, primero, y luego en el resto del mundo.

* En la actualidad, entrado ya el sigo XXI, las mochilas son multifuncionales, con diseños ergonómicos, materiales tecnológicos, impermeables y enfocadas a la moda. Su utilización abarca a todas las edades.

Mercado mundial de mochilas

En tanto, un informe de Fortune Business Insights indica que "el tamaño del mercado mundial de mochilas se valoró en 20,30 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 22,12 mil millones de dólares en 2026 a 44,76 mil millones de dólares en 2034, registrando una tasa compuesta anual del 9,21% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de las mochilas con una cuota de mercado del 37,66% en 2025".

Destaca que "la mochila es un producto vital para el día a día en las rutinas diarias modernas y sirve como una solución de transporte práctica para estudiantes, viajeros, profesionales, viajeros y excursionistas. Una mochila es una bolsa compacta, liviana, portátil y con múltiples compartimentos diseñada para distribuir el peso uniformemente sobre los hombros, lo que la hace ideal para transportar computadoras portátiles, libros, artículos personales, equipo para actividades al aire libre y otros elementos esenciales".

Señala, además, que "la importancia de las mochilas ha aumentado con los cambios en el estilo de vida, la necesidad de un almacenamiento conveniente y organizado y la creciente movilidad en entornos de ritmo rápido". Más precisiones del informe en el sitio https://www.fortunebusinessinsights.com/es/backpack-market-103853

El rubro de las marroquinerías

En el caso concreto de la Argentina, la venta de mochilas está incorporada, estadísticamente hablando, en el rubro de Calzados y Marroquinería, cuyos resultados revela mensualmente la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), junto con los de otros seis rubros mercantiles del sector minorista.

En febrero pasado, mes previo al inicio de las clases, las ventas en el rubro, sin desglose de productos, marcaron, como es costumbre, un acentuado repunte, con una suba intermensual, esto es, con respecto a enero, de 8,8 por ciento.

Sin embargo, se observó también una caída acumulada anual del 2,1 por ciento y una caída interanual del 1,1 por ciento. Los números siguen necesitando un envión constante. Como los demás sectores, el rubro exhibe un comportamiento inestable, con mejoras y descensos que impiden hablar de una reactivación.

Muestra de un mes con un panorama más halagüeño fue octubre de 2025, en el que se registró un saldo positivo intermensual del 4,1 por ciento y una variación acumulada del año también positiva del 3,8 por ciento, aunque con una caída interanual de 1,7 por ciento.

AS-Cipolletti-Gente con Mochila (4) Trabajadores, estudiantes, profesionales y personas que practican deportes figuran entre los usuarios de las ya casi imprescindibles mochilas.

De todos modos, las mochilas, nuevas o ya más o menos gastadas por el uso, siguen ahí, privilegiadas por mucha gente que encontró, en su prestación y cotidianidad, un aliado firme, práctico y seguro.