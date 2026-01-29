El tiempo: Cipolletti en "zona roja" por el calor
La temperatura máxima para este jueves será de 39 grados. El Servicio Meteorológico declaró al Alto Valle en "zona roja" y advirtió que hay que tomar recaudos para evitar problemas de salud.
Cipolletti será un horno. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Alto Valle será zona "roja" en su semáforo de temperaturas extremas. Si bien no es un alerta, se advirtió que las altas temperaturas pueden provocar problemas de salud.
Para este jueves, el pronóstico del tiempo se esperan temperaturas mínimas de 21 grados centígrados y máximas de 39°C, con cielo mayormente nublado e ingreso de aire sureste, con vientos de entre 21 y 60 km/h. El Alto Valle será la región con mayor impacto de la ola de calor.
El SMN realiza su informe de "temperaturas extremas" en base a los datos del proyecto de investigación titulado “Mortalidad por olas de calor en el semestre cálido 2013-2014 en las regiones del centro y norte de la República Argentina. Estudio ecológico” , realizado por un equipo conformado por profesionales de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales y de las ciencias de la atmósfera, entre los cuales se contó con integrantes del Ministerio de Salud de la Nación y del Servicio Meteorológico Nacional.
Según el sitio web oficial del ente, la investigación se produjo sobre los efectos de las olas de calor de entre octubre y marzo de 2013-2014, que evidenció un aumento significativo de la mortalidad durante las olas de calor en Argentina.
La falta de prevención podría ocasionar efectos inmediatos en la salud, tales como desmayos, dolores de cabeza, náuseas, sueño y, en el peor de los casos, convulsiones. Las recomendaciones brindadas son:
- Aumentar el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso entre las 10 y las 17.
- Tratar de no consumir bebidas alcohólicas o muy azucaradas.
- Consumir comidas más livianas y en pequeñas cantidades.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sumado a sombreros y anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Utilizar protector solar de factor mayor a 30.
