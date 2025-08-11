El tiempo en Cipolletti: el pronóstico para el arranque de la semana

Se esperan días con temperaturas agradables en el inicio de la semana para Cipolletti y el Alto Valle.

Tras un fin de semana marcado por temperaturas primaverales, la semana comenzará con temperaturas agradables en Cipolletti y el Alto Valle .

En los próximos días, tanto Cipolletti como las ciudades cercanas tendrán temperaturas agradables y cielo con nubosidad parcial . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes una mínima cercana a los 6°C y una máxima de 20°C , en un contexto de vientos moderados del oeste y ausencia de precipitaciones.

El martes se mantendrán las condiciones templadas, aunque hacia la mitad de la semana se espera un descenso paulatino de las marcas térmicas y aumento de la nubosidad.

Durante el lunes, Cipolletti tendrá un amanecer fresco, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán en ascenso hacia la tarde, cuando se alcancen los 20°C. Los vientos soplarán del sector oeste, con intensidad moderada y ráfagas ocasionales.

El martes repetirá un patrón similar, aunque se prevé que la nubosidad aumente a partir de la tarde-noche. Desde el miércoles, la llegada de aire más frío provocará un descenso de las máximas, que se ubicarán entre 14°C y 16°C, con mínimas cercanas a los 2°C el jueves.

En el resto de Río Negro habrá jornadas mucho más frías, especialmente en la zona cordillerana. El SMN recomienda tomar precauciones ante la posibilidad de heladas en zonas rurales y rutas, especialmente en cordillera. En áreas de montaña, la probabilidad de nevadas, aunque débil, podría afectar la circulación, por lo que se aconseja portar cadenas y estar atentos a los partes viales.

Será una semana con contrastes en la provincia: mientras el Alto Valle disfrutarán de tardes templadas en el arranque, las regiones cordilleranas mantendrá un clima típicamente invernal, recordando que agosto todavía puede traer sorpresas climáticas.