¿El caso Loan cipoleño? Le robaron la identidad a su hijo y figura en Paraguay: "miedo e impotencia"

Rompe el silencio una madre que no puede "llevar ni al médico" a su nene "porque figura que lo cruzaron la frontera. Quiero su DNI, que sea legal".

Así comenzó la odisea del robo de la identidad

La pesadilla comenzó justo en febrero del año pasado cuando Isa fue a Anses para reclamar un pago de asignación por hijo que extrañamente “estaba trabado”.

“Entonces pregunté la razón y me dijeron que figuraba en Paraguay mi hijo. Está todo en manos del abogado. En un principio sentimos mucho temor, preocupación, hoy es más la impotencia. Pero ya haciendo vida normal, yo trabajando, el nene en la escuela”, asegura la mujer a este medio.

Si bien en una situación así lo económico más allá de las necesidades de una familia humilde queda en un segundo plano, remarca que recién “empecé a cobrar hace un mes, me decían que lo había cruzado en la frontera”, amplía en escalofriante confesión.

Sospecha que no es el único caso local

“Supongo que no soy la única mamá de la zona que pasa por este drama”, reflexiona sospechando de que son varias las víctimas de estos manejos turbios y mafiosos.

“Me presenté en Acción Social, en la comisaría, en migraciones. En Anses es donde salta que está en Paraguay por primera vez. Necesito recuperar la identidad de mi hijo, él hoy en esta circunstancia no puede acreditar quien es en ningún lado, ni al médico puedo llevarlo. No puede quedar así, necesita su DNI”, reclama esta luchadora mamá de cinco.

Más allá de todo, destacó que su hijo “algo sabe pero aún es muy chico, imagínate tiene 9 años recién. Demasiado dura es la vida como para preocuparse a su edad”, indica con sapiencia.

image.png Uno de los tantos rastreos para ubicar a Loan.

“Al principio me re preocupé, estuve atemorizada, atenta a cada paso de mi hijo. Ahora estoy más tranquila, pero con impotencia. Hay que salir y afrontar la vida, no podemos quedarnos en casa sin hacer nada, él tiene que estudiar y yo conseguir ingresos, por eso trabajo en una cooperativa 8 horas en albañilería, vidrieras, etc y luego soy empleada doméstica también”, sostiene.

Por último y mientras espera que “el caso Loan termine de la mejor manera por el chico y por lo que sufre su familia”, define a su niño mimado como “un buen hijo, inocente e inquieto como todo nene. Para el fútbol no salió tan bueno, iba a rugby pero como se fue el equipito del barrio dejó”, finalizó.

La que no abandona la lucha por la identidad del menor es ella, Isa, una madre desesperada que no se queda de manos cruzadas.