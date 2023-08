Denuncian discriminación a un niño de 5 años en escuela cipoleña

“Desde Marzo de este año que comenzamos con estudios médicos y consultas con profesionales para nuestro hijo porque notábamos algunas conductas distintas a otros nenes. La neuróloga nos pidió hacer un Electroencefalograma (EEG), en el cual salió que tiene una neurona del cerebro del lóbulo izquierdo que le causa epilepsia leve y que a la vez le dificulta el habla (trastorno especifico del Lenguaje TEL) y el control de las emociones. Informamos en la escuela y comenzamos con los tratamientos recomendados de Fonoaudióloga, Psicopedagoga y Psicóloga. A la vez comenzamos con la gestión de solicitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para presentar en la Obra Social, el cual lo obtuvimos a fines de Mayo. En la escuela nos entendieron y acompañaron a nosotros y a nuestro hijo con mucho diálogo. A la vez informamos al grupo de padres para que hablen con sus hijos/as y que le tengan paciencia. Finalizó el primer Cuatrimestre del año y en el informe de la Escuela reflejaba que nuestro hijo estaba más tranquilo y sin inconvenientes con sus pares”, agregó en su descargo.

“Comenzamos el Segundo Cuatrimestre y todo parecía que transcurría con normalidad. Pero en agosto volvieron las quejas y reclamos de parte de nenes/as y padres de que nuestro hijo era inquieto y jugaba en las horas libres u horas especiales (Educación Física, Música e Ingles) un poco fuerte. Ese comportamiento que reclamaban los padres nosotros no lo negamos porque lo vemos 19 hs todos los días, pero lo vemos un poco exagerado y con falta de empatía”, admitió.

“A causa de esos 3 (tres) padres que reclaman, que la directora tomó la decisión de exigirnos que nuestro hijo necesitaba una Acompañante Terapéutica (AT) para poder continuar en la institución, y nos dio plazo de una (1) semana. Consultamos en la Obra Social para gestionar el AT, pero nos comunicaron que eso demoraría 3 (tres) meses. Es decir que nuestro hijo perdió la escolaridad. Por todo esto es que nos sentimos discriminados y muy estresados”, precisó.

“En la reunión nos trataron de malos padres y que no estamos haciendo nada por la salud y educación de nuestro hijo, cuando no es verdad. Nos trataron de que les ocultamos información respecto a que ya teníamos el CUD y eso ya cambiaba la “situación”, amplió.

“Según la fonoudióloga y piscóloga nuestro hijo no necesita acompañamiento terapeútico. Además, la escuela, aunque es de gestión privada, tiene acceso al Equipo Terapéutico de Acompañamiento Pedagógico (ETAP) del Ministerio de Educación de la Provincia. Es decir, la directora sabía de esto pero nos obligó a buscar en forma particular Acompañante Terapéutica. Y nos enteramos que el equipo de la ETAP va 2 veces por semana a asistir a otros nenes de la escuela, mientras que a nosotros nos dijeron en el colegio que no contaban con nada, le negaron esa atención a nuestro hijo, ESO ES DISCRIMINAR”, disparó.

“Además, el CUD no es obligatorio presentarlo en la institución, como nos exigió la directora, que al decir que un nene con CUD sin acompañamiento terapéutico no puede asistir a la escuela está discriminando”, cuestionó.

“Sepan que ante todo esto el día miércoles 9 de Agosto fuimos a Supervisión de Nivel Inicial y de Educación Privada para realizar la denuncia. Nos atendieron muy bien y conseguimos vacante muy rápido. La denuncia también fue realizada en la Dirección de Educación Inclusiva (DEI) y en el INADI. La escuela se expone a las correspondientes sanciones económicas o de otro tipo. Además de que quedará mal vista ante toda la sociedad. La situación podría haber sido distinta si se trabajaba de otra forma, tanto desde la institución como con los padres”, finalizó.