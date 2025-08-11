Corte de pelo gratis en Cipolletti: dónde será y en qué horario

Los alumnos del curso de barbería del Municipio de Cipolletti harán cortes de pelo gratis para culminar con su capacitación.

Se viene otra campaña solidaria de corte de pelo en Cipolletti destinada a los chicos.

Uno de los cursos de barbería que dicta el Municipio de Cipolletti entró en la recta final y llegó la hora de las prácticas. La capacitación es gratuita y tiene un doble impacto, ya que además de enseñar el oficio a los inscriptos permitirá acceder a corte de pelo gratis en su etapa final.

Desde hoy, lunes 11 de agosto, hasta el 6 de octubre, todos los días lunes se realizarán cortes gratuitos de pelo en el Centro Comunitario del Distrito Vecinal Noreste (DVNe), de calle Domingo Savio y Las Jarillas.

A través de la Dirección de Capacitación y Empleo se informó que los vecinos interesados pueden dirigirse los días lunes, de 10 a 13 . La atención es por orden de llegada.

Dicha actividad se encuentra en el marco de las prácticas de los alumnos que están realizando el Curso de Barbería, con el Profesor Josias Ezequiel Riquelme.

Cursos en oficios en Cipolletti

La Municipalidad de Cipolletti lanzó una nueva serie de capacitaciones orientadas a la formación laboral y el desarrollo de habilidades con fuerte demanda en el mercado local. A través de diferentes áreas municipales, se abrió la inscripción a cursos destinados a jóvenes y adultos, gratuitos o con bajo costo, pensados para facilitar una salida laboral rápida y fomentar la participación cultural.

El lunes 11 de agosto abrió la inscripción online al curso para obtener el Carnet Nacional de Manipulador de Alimentos, requisito obligatorio para quienes trabajan en contacto directo con productos alimenticios.

Según informaron desde la Secretaría de Fiscalización, el curso está destinado a residentes de Cipolletti, quienes deberán completar un formulario, declarar su número telefónico y efectuar el pago para confirmar la inscripción. Los cupos son limitados.

El contenido está organizado en seis módulos que abordan temáticas clave como la inocuidad alimentaria, enfermedades transmitidas por alimentos, y alérgenos. La capacitación busca garantizar prácticas seguras y responsables en la manipulación de alimentos, conforme lo establece el Código Alimentario Argentino.

El pago puede realizarse online con tarjeta o presencialmente. El comprobante debe enviarse al WhatsApp 299-4242945, hasta el 12 de agosto. El carnet tiene validez nacional por tres años.

El curso se dictará en modalidad virtual entre el 15 y el 20 de agosto, a través del Campus Virtual del Municipio. El examen final será presencial, los días jueves 21 y viernes 22 de agosto, en la sede de Brentana 571.

Batalla de Barberos 5.jpg

Por otro lado, dentro del programa Adolescencia Saludable, se pondrá en marcha un taller de barbería para jóvenes de 15 a 21 años, articulado con la Dirección General de Capacitación y Empleo. El objetivo no es solo brindar herramientas prácticas, sino también trabajar la construcción de proyectos de vida.

La inscripción se realizará presencialmente el martes 12 de agosto de 10 a 12 hs, en el Centro Comunitario de Costa Sur. Los interesados deben concurrir con DNI y tener domicilio en Cipolletti.

El curso iniciará el 14 de agosto, con encuentros semanales los días jueves de 10 a 13 hs., durante dos meses. El dictado estará a cargo del barbero Josías Ezequiel Riquelme, reconocido por su labor solidaria y experiencia en formación comunitaria. Para más información, se puede llamar al 299-5789466.