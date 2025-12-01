Confirman el precio de entradas para la Fiesta de la Confluencia 2026: ¿Cuánto salen?

Con todos los artistas confirmados desde el 5 al 8 de febrero, se lanzará a la venta la primera fase de venta de entradas preferenciales para los 4 días.

Luego del lanzamiento en Buenos Aires de la grilla de los artistas que se presentarán en la Fiesta de la Confluencia 2026 , que se desarrollará en Neuquén desde el 5 al 8 de febrero, la productora que lleva adelante el evento lanzará la primera fase de venta de entradas preferenciales para los 4 días.

Como cada año la emoción y las ganas de disfrutar de este evento multitudinario comienzan varios días antes y por eso son muchos los que quieren comprar una entrada en el sector más cercano al escenario mayor.

Igualmente, para los que disfrutan igual de verlos de más lejos, podrán ingresar gratis al predio de la isla 132 para poder escuchar los recitales y ver todos los espacios que preparará la Municipalidad de Neuquén con productores locales, puestos gastronómicos, sector infantil y muchas cosas más.

Fiesta de la Confluencia- GAIDO- FIGUEROA

En la primera fase de venta, las entradas preferenciales se venden en un pack por los cuatro días a 80 mil pesos.

El viernes pasado, en la terraza del Alto Palermo Shopping en Buenos Aires, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, junto al gobernador Rolando Figueroa, la jefa de gabinete municipal María Pascualini y varios funcionarios presentaron el line up con todos los artistas internacionales y nacionales que se presentarán en esta nueva edición del festival neuquino.

Aunque algunos de los artistas ya habían sido anunciado en días pasados, el viernes los funcionarios sorprendieron a los asistentes a la presentación con la novedad que llegará a Neuquén Angela Torres, la joven artista que conquistó los corazones de miles de adolescentes con su simpatía, alegría y voz preferencial.

Y ella es una sola de las grandes artistas que estarán presentes en la nueva edición del festival más convocante del país como lo anunció Gaido. Estarán también Bersuit Vergarabat, Dillom, Femi, FMK.

fiesta de la confluencia 2026 artistas

La lista sigue con todo el ritmo de Kapanga, Karina La Princesita, La Beriso, La Joaqui, Lauty Gram, Luciano Pereyra, Luck-Ra, Migrantes. La banda uruguaya No Te Va Gustar, Rombai, Roze, Tizishi, Trueno y Tuli, entre muchos otros.

Sorpresas

Gaido adelantó además a LMNeuquén que además de los artistas hay muchas sorpresas preparadas para esta nueva edición. Contó que ya tienen todo listo para incluir el Centro de Convenciones Domuyo en la Fiesta de la Confluencia.

"Este año hay una gran sorpresa, el Domuyo va a ser parte de esta fiesta con una propuesta inmersiva que la vamos a anunciar durante el mes de diciembre", contó el jefe comunal, quien explicó que se trata de generar un nuevo espacio con algo novedoso para toda la familia y dijo que tiene que ver con los dinosaurios.

Fiesta de la Confluencia-4

El intendente destacó el trabajo y la fuerza que se le suma año a año a la Fiesta de la Confluencia y aseguró que no tiene nada que envidiarle a los festivales de otras ciudades del país como el Lollapalooza o el Cosquín Rock. "Son festivales que están muy cercas de nuestra región y que nosotros los mirábamos muy lejos y hoy estamos a la par. esto no es una cuestión solo de Neuquén, sino que beneficia a toda la región con la visita de turistas de todo el país", aseguró.