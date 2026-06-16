Cipolletti recibe insumos médicos fundamentales: el operativo que busca evitar faltantes en hospitales

Avanza un operativo sanitario en hospitales de Cipolletti y la región para asegurar insumos médicos esenciales y evitar faltantes en centros de salud.

Salud mantiene activo el cronograma oficial de entrega de insumos médicos en los hospitales del Alto Valle. Foto: Gentileza.

El Ministerio de Salud de Río Negro mantiene activo un importante operativo de distribución de insumos médicos destinado a garantizar el abastecimiento permanente en hospitales del Alto Valle .

Entre las localidades alcanzadas por este esquema aparece Cipolletti, junto a otros centros sanitarios estratégicos de la región.

El cronograma oficial contempla la entrega de materiales fundamentales para el funcionamiento diario del sistema sanitario.

Entre ellos se incluyen soluciones parenterales, material descartable, insumos hospitalarios y soporte nutricional, recursos indispensables para sostener la atención de pacientes en distintos niveles de complejidad.

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Cómo funciona el sistema de distribución

Desde la cartera sanitaria provincial explicaron que el proceso comienza durante la última semana de cada mes, cuando cada hospital envía sus pedidos específicos.

A partir de esa información, se organiza el acopio de materiales en el depósito central ubicado en Viedma y luego comienza la distribución hacia cada punto de la provincia.

Los hospitales alcanzados en toda la región

Además de Cipolletti, el operativo llega progresivamente a hospitales de General Roca, Allen, Villa Regina, Cinco Saltos, Catriel, Fernández Oro, Ingeniero Huergo, Cervantes, Campo Grande y Chichinales.

El objetivo es sostener un abastecimiento continuo y evitar inconvenientes que puedan afectar el funcionamiento normal del sistema de salud.

Buscan evitar faltantes y responder más rápido

Desde Salud remarcaron que este sistema centralizado permite mejorar la frecuencia de entregas, optimizar costos y responder con mayor rapidez ante eventuales contingencias.

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Además, aseguran que este modelo permite garantizar un acceso más equitativo a recursos esenciales en toda la provincia.