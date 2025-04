Cipolletti: Construirán una nueva red de agua potable para una importante zona de la ciudad

Según se informó, el financiamiento provendrá de aportes no reintegrables otorgados al Municipio, que destinará los fondos a la ejecución de las tareas. La Cooperativa Cali será la encargada de llevar adelante la obra.

Otras obras que avanzan en Cipo junto al gobierno provincial

El gobierno provincial y el Municipio de Cipolletti firmaron los contratos para avanzar con tres obras de infraestructura el pasado 31 de marzo. Se trata del derivador de tránsito en el acceso por Perón y la red de gas para dos asentamientos de más de 50 años.

"Firmamos contrato por obras que son muy importantes para Cipolletti como la red de gas para Puente 83 y Puente Madera, el derivador de tránsito en Perón y Ruta 65 y una red de agua para el Distrito Vecinal", manifestó el gobernador Alberto Weretilneck, tras encabezar el acto junto al intendente Rodrigo Buteler.

El gobernador rionegrino aseguró que la Provincia no recibe fondos de Nación para obras de desarrollo. "Si no están la Provincia y el Municipio ¿Quién haría las obras? Comparto que hay cosas que corregir en la economía, pero hay que tener claro que sin inversión del Estado hay obras que no las haría nadie".

"De los impuestos que pagamos los rionegrinos, el 62% se lo lleva Nación. La pregunta es qué hace nación en río negro. si no hace viviendas, no hace cloacas, no arregla las rutas... Se llevan la plata sin hacer nada que nos beneficie a los rionegrinos. Sea poco o sea mucho, lo que se hace en Río Negro lo hacen la Provincia y los Municipios".

Las obras que realizará Provincia en Cipolletti

El gobernador afirmó que los proyectos por los que se firmaron contratos este lunes son obras clave para atender demandas históricas y el crecimiento de la ciudad. "Son proyectos que forman parte de un paquete de obras que esperamos tener en marcha, completo, a fin de año. A estos contratos se suman la nueva Circunvalación -que tendrá un boulevard- y el entubamiento de canales" en la zona este, detalló.

Weretilneck destacó la realización de la red de gas en los asentamientos de la zona Este. "(Puente 83 y Puente Madera) tienen más de 50 años, en los que las familias ya han hecho su historia", afirmó.

Por otro lado, manifestó que el derivador de tránsito en el cruce de la Circunvalación Perón y la Ruta 65 permitirá descongestionar el tránsito. "Es una obra que hace al ordenamiento vial, porque en Ruta Chica y Perón todos los días hay largas filas de vehículos porque las rutas están sobresaturadas. Son obras que queremos tener licitadas a fin de año: nueva Circunvalación y el entubamiento de canales".

El intendente Buteler, por su parte, destacó: “Estamos atravesando un gran crecimiento con el desarrollo de Vaca Muerta. Cipolletti crece a un ritmo más acelerado lo cual nos trae un desafío que es la infraestructura, ese crecimiento necesita obra pública. Seguimos trabajando con la provincia para el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos”.

“El gran desafío es la mejora de la infraestructura debido al gran crecimiento de la región, para que sea un desarrollo sustentable. Estamos hablando de un plan de obra pública importante a nivel económico, y a nivel proyección para el desarrollo de la ciudad”, aseguró.