Caso Gloria Ruiz: en 14 allanamientos detuvieron a 9 sospechosos para imputarlos: ¿Quiénes son?

La investigación penal, encabezada por la fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Juan Manuel Narváez, se fortaleció con los resultados del impactante despliegue policial dirigido por el Ministerio Público Fiscal ayer en la mañana.

Gloria Ruiz provocó una causa política y otra penal

Los hechos planeados en la causa penal motivaron la destitución de Ruiz como vicegobernadora, a un año de haber asumido y tras un rápido juzgamiento en la Legislatura.

Las personas imputadas ayer tienen que defenderse, en principio, de la comisión de los delitos de peculado y fraude a la administración pública, con grados de participación diferentes entre ellas. De todos modos, la calificación del caso como la situación particular de los involucrados se definirá más adelante, cuando estén adjuntados al expediente todos los elementos de prueba que consideran necesarios los investigadores para desentramar por completo las maniobras sospechosas.

Legislatura Gloria Ruiz (73).JPG Claudio Espinoza

En el último operativo con múltiples allanamientos los investigadores fueron a buscar dispositivos digitales que pudieran contener conversaciones con Ruiz o su entorno vinculadas a la causa, además de documentación, como facturas, remitos y demás comprobantes que ayuden a esclarecer los hechos atribuidos a la ex vicegobernadora.

En el operativo de ayer se llevaron a cabo múltiples allanamientos en simultáneo: 10 en Plottier, 2 en Neuquén y 2 en General Roca. Entre los domicilios allanados, se encuentran al menos dos comercios: Sauer y Big Sur, sobre cuyos propietarios pesan sospechas por presunta participación en operaciones comerciales fraudulentas con la Legislatura cuando la presidía Ruiz. Otra requisa se centró en un domicilio de General Roca, donde vive una pareja vinculada a Ruiz, que quedó imputada en la causa.

La autorización de los allanamientos estuvo a cargo de los jueces Lucas Yancarelli y Luis Giorgetti, quienes avalaron la intervención judicial en diversos domicilios particulares y sedes comerciales vinculadas a la investigación.

Los nuevos imputados

Según trascendió de fuentes vinculadas de lleno con la investigación, en el operativo fueron imputados Claudio Costa, Gustavo Chittadino, José Ancatén, María Isabel Ricchini, Paola Dinamarca, Vilma Ruiz, Ariel Sauer, Mónica Gorno y Pablo Schapira.

allanamiento gloria ruiz calle la plata 1095 (2).jpeg Sebastián Fariña Petersen

La cantidad de personas sospechadas de participar en las maniobras presuntamente fraudulentas de la ex vicegobernadora no es un dato menor, puesto que si se comprueba el fraude y luego se establece que la planificación y ejecución fue producto de la coordinación entre tres o más de los sospechosos, el caso podría dar un giro vehemente, pasando peculado y fraude al Estado a asociación ilícita, un delito más grave según las penas del Código. No obstante, los investigadores creen que no alcanzan las pruebas en esta instancia para ir en ese sentido.