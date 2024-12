Carlitos, el vecino que le salvó la vida a camionero y reparte cajas navideñas por los barrios

image - 2024-12-19T123548.316.jpg Así quedó el camión una vez que se apagó el fuego.

“Ayudé a sacarlo, había un par más tratando de romper el parabrisas, después se llenó de gente que ayudaba, otros que miraban y otros que pasaban de largo como suele suceder... Luego me quedé con él, el accidente fue alrededor de las 13:15 y lo acompañé hasta las 17 o 18. No lo deje solo nunca, no correspondía”, explica el vecino héroe.

Cuya contención y apoyo será inolvidable para ese trabajador que vivió una pesadilla y vio la muerte de cerca. Es que la ayuda no se limitó a eso sino que colaboró para contactar, en un rápido trabajo de inteligencia en medio “de la nada”, a su entorno familiar y laboral en medio de la odisea.

Camión volcó y se incendió en Catriel

“Otros que pararon le dejaron un par de crocs y medias porque estaba descalzo el hombre, perdió todo, los documentos, dinero, celular... No se acordaba de ningún número de la empresa, ni de la familia. Así que por Google buscamos la compañía y me puse en contacto con el dueño... Y por Facebook rastreamos a su familia para avisarles que estaba bien. Yo le dejé plata para que tuviera. Más tarde, cabe decirlo, el dueño de la empresa me pidió el alias y me la repuso por transferencia. El empresario viajó a Catriel”, amplía Carlitos, de 41 años.

Las cajas navideñas para sacarle una sonrisa a los chicos y grandes

Su bondad no tiene límites. De hecho, en estas fiestas, se viste de Papá Noel para llevar alegría donde más hace falta. “Siempre tratando de ayudar en lo que pueda. Ahora estoy haciendo una rifa que sorteo mañana -por el viernes- y con lo recaudado fui comprando cajas navideñas para repartir en algunos barrios”, asegura este neuquino radicado en Cipolletti que con gestos así se hace querer por todos.

No los realiza por compromiso ni obligación. La solidaridad le nace, fue algo que le inculcaron de chico. “Me siento bien, es lo que me enseñaron mis viejos -su papá Daniel Vázquez y su mamá Sandra Angélica Jil, muy recordada en el barrio Melipal de Neuquén por su calidad de persona y generosidad-. Uno nunca tiene que olvidarse de dónde viene. Vivo hace más de 10 años en el Barrio Obrero y todas las semanas por trabajo recorro los barrios y ahí se nota la situación particular de cada uno”, resalta con su habitual humildad.

Carlitos es Gardel en Cipolletti y la región. Buenos vecinos hay muchos, pero como Vázquez, quedan pocos… ¡Felicitaciones y felicidades!

“Siempre con la mejor predisposición y solidaridad”

Roger Morales, ex futbolista, conoció a Carlos en su paso por la Municipalidad

“Es un tipazo. Yo lo conocí trabajando en la Municipalidad, de la cual me desvinculé hace unos meses y él para Anses. Entonces coordinábamos las visitas a los barrios para que la gente no tuviera que trasladarse a realiza los trámites al centro. Siempre predispuesto, quedándose fuera de hora, poniendo su auto particular. Gente de primera y un vecino muy generoso, no me sorprenden estas acciones de bien que realiza cada vez que puede, es para resaltarlo y felicitarlo”.