Buscan voluntarios para acompañar a personas en el final de sus vidas: el llamado urgente de una fundación
Fundación Solatium convoca voluntarios en Cipolletti para Casa Betania. Buscan acompañar con contención a personas en su etapa final.
En Cipolletti lanzaron una convocatoria que interpela a la comunidad: buscan voluntarios para acompañar a personas que atraviesan la etapa final de sus vidas.
El llamado lo realiza la Fundación Solatium para sumarse a Casa Betania, un espacio donde el objetivo principal es brindar contención, alivio y compañía en momentos profundamente sensibles.
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Qué es Casa Betania y a quiénes acompaña
Ubicada en calle Lago Fonck 1054, Casa Betania recibe de manera gratuita a personas con enfermedades avanzadas, que no cuentan con tratamientos curativos.
Allí, profesionales en cuidados paliativos y voluntarios trabajan para garantizar que cada paciente pueda transitar sus últimos días con dignidad, tranquilidad y sin dolor.
El rol clave de los voluntarios
Quienes se sumen deberán ofrecer algunas horas semanales para acompañar a los pacientes en distintas tareas cotidianas:
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Brindar compañía y contención emocional
Ayudar con la alimentación y medicación
Colaborar con tareas del hogar
Escuchar, conversar o simplemente estar presentes
El objetivo es claro: que nadie atraviese ese momento en soledad.
Capacitación y requisitos
Desde la organización aclararon que todos los voluntarios recibirán capacitación previa para poder desempeñar su rol de manera adecuada.
Entre los requisitos principales se destacan:
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Ser mayor de 18 años
Tener vocación de servicio
No estar atravesando un duelo reciente
No padecer una enfermedad oncológica en curso
Un proyecto con años de trabajo
La Fundación Solatium es una organización sin fines de lucro creada en 2009, dedicada a promover y desarrollar cuidados paliativos.
Su labor apunta a acompañar a personas con enfermedades graves y a sus familias, brindando apoyo integral en momentos complejos.
Acompañamiento institucional
El intendente Rodrigo Buteler, junto al secretario de Desarrollo Humano Diego Cides, recorrieron recientemente las instalaciones para respaldar la convocatoria.
Desde el Municipio destacaron la importancia de fortalecer este tipo de espacios que cumplen un rol social fundamental.
Cómo sumarse
Las personas interesadas pueden comunicarse para inscribirse y recibir más información:
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Rosalía: 299-4119279
Mabel: 299-4518775
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